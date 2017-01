Les 88 logements promotionnels à l’abandon !

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 490 lecture(s)

Au moment où la pression s'accentue de plus en plus sur le logement dans la région, à Raffour, pas moins de 88 logements du programme promotionnel, réceptionnés depuis 2012, ne sont toujours pas attribués.

La raison est toute banale : une insignifiante contrainte administrative liée à la situation juridique de ces logements. Il est utile de préciser que ce programme de logements a été réalisé par l'OPGI mais bizarrement implanté sur une assiette de terrain appartenant à la CNEP ; d'où l'impossibilité d'établir les actes de propriété aux futurs acquéreurs. Ce blocage aurait pu être solutionné facilement si l'on avait fait appel à la commission d'arbitrage de la wilaya au lieu d’abandonner durant de longues années ces logements aux multiples agressions tant humaines que climatiques. Des agressions qui sont à l’origine des dégradations à vue d'œil de ces logements. Des riverains de cette cité affirment que les délinquants de tous bords les ont transformés en lieux de rencontres où ils se retrouvent chaque soir pour s'adonner à des parties de beuveries et de fumerie en toute sécurité notamment au niveau du rez-de-chaussée aménagé en garages. Interpellé par des membres du collectif des citoyens de Raffour, lors de sa dernière visite dans cette localité, qui remonte à la deuxième semaine du mois de janvier en cours, le nouveau wali, Mouloud Cherifi, promettra de réunir dans les plus brefs délais les responsables des deux institutions concernées, soit l'OPGI et la CNEP, pour procéder à une régularisation administrative de ce dossier et permettre ainsi la distribution de ces logements à leurs acquéreurs.

Oulaid Soualah