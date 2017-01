Tension sur le gaz butane

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 506 lecture(s)

Dans la commune d'Aghbalou, située en zone montagneuse à près de 1000 mètres d'altitude, le froid règne en maître des lieux avec des chutes importantes de neige et de pluie.

La poudreuse a fait son apparition dès dimanche matin dans cette localité, et le mauvais temps, selon un BMS, risque de durer presque toute la semaine avec d'autres chutes de neige et de pluie. Cette tempête glaciale a crée une tension palpable chez les habitants dont les foyers ne sont pas encore raccordés au réseau du gaz de ville dans cette commune. En effet, seulement 2000 sur les 4500 foyers que compte cette municipalité bénéficient de l’énergie fossile. Ce qui fait que le reste, les 2500 foyers dépourvus du gaz de ville, se réchauffent au gaz butane comme auparavant. Résultat des courses: la demande sur les bonbonnes de gaz butane au niveau de cette municipalité s'est accrue de manière significative, selon des sources locales. Les quelques dépôts de vente de bouteilles de gaz butane toujours ouverts autour du chef-lieu communal, à Ivahlal, ou à Ath Hamdoun pour ne citer que ces villages, se trouvent pris d'assaut par une foule nombreuse qui vient s'en approvisionner. Devant la demande accrue des clients, certains distributeurs se voient obligés de rationner pour satisfaire la demande. D'autres clients véhiculés se rabattent eux sur les communes limitrophes, telles que Chorfa, M'chedallah et Tazmalt pour s'en approvisionner. Par ailleurs, les commerces de l'électroménager ont aussi enregistré un rush particulier de la part des ménages en quête d’équipements de chauffage comme les radiateurs à gaz butane, les chauffages à bain d'huile, les résistances, les poêles à mazout...

Y Samir