Un court-circuit provoque une révolte à Aggach

19 Janvier 2017

Un court-circuit s'est produit dans l’après-midi de lundi dernier aux environs de 15 h sur un poteau électrique de basse tension, en plein milieu du village Aggach, à la périphérie du chef-lieu de commune de Sahraidj. Le poteau en question est implanté en bordure de la rue principale qui relie ce village au chef-lieu communal. L’incident en question n’a fort heureusement pas causé de dégâts humains mais a provoqué l'électrocution de deux brebis. Ces dernières passaient à proximité du pilon et du coup elles ont été foudroyées par la décharge électrique. À signaler que la route reliant Aggach au chef-lieu communal est l’unique voie d’accès qu'empruntent tous les villageois pour sortir ou rentrer chez eux. Selon un membre de l'équipe d'intervention dépêchée par l'agence SDC de M'chedallah, rencontré sur les lieux, l'incident est dû au rafistolage et au travail bâclé sur la ligne de l'éclairage public. Selon notre interlocuteur, un fil dénudé a touché le pilon en acier et a provoqué cette masse. Résultat : un champ électrique s’est formé autour de ce pilon de basse tension. Les habitants du village qui ne décolèrent pas affirment que ce n'est pas la première fois qu’un tel court-circuit se produit sur ce pilon. Selon eux, des requêtes verbales et écrites ont été faites tant à l'APC qu’aux services locaux de la SDC de M'chedallah depuis plusieurs mois. La dernière requête écrite en date est celle déposée par les riverains au niveau du secrétariat de la daïra dans la matinée de l’incident qui aurait pu provoquer une véritable catastrophe. Ceci a été perçu comme une grave négligence qui a provoqué le courroux des jeunes villageois qui ont failli s'en prendre à l'équipe de la SDC n’était l'intervention de quelques sages et l'arrivée rapide des éléments de la gendarmerie de la brigade de Saharidj. Il convient de signaler que cette région qui culmine à 600 mètres d'altitude a été balayée par une violente tempête de vent dont la vitesse a frôlé les 120 km/h dans la nuit du dimanche à lundi et qu’un autre court-circuit s’est produit le lendemain. Notons pour conclure que les éléments de la brigade de gendarmerie de Saharidj ont ouvert une enquête.

Oulaid Soualah