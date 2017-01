«Il y a des promoteurs arnaqueurs !»

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 551 lecture(s)

La commission de l’APW chargée du logement, de l’urbanisme et de la construction a dressé cette semaine un bilan peu reluisant de l’état de l’exécution de certains segments du logement dans la commune de Bouira.

à préciser que cette commission présentait un rapport sur la situation du secteur à l’occasion de la tenue de la quatrième session ordinaire de l’assemblée de wilaya. Au sujet de la formule LSP, le rapport de la commission a reconnu que ce segment a connu beaucoup de problèmes, dans la commune de Bouira ainsi qu’au niveau de la wilaya. Le rapporteur de la commission ira jusqu’à dire que cette formule de logement n’a pas connu un grand succès. Dans le même rapport, les membres de la commission de l’APW avouent que «certains souscripteurs ont été carrément arnaqués par des promoteurs et sont allés se plaindre auprès de la justice pour récupérer leur argent». Pour étayer ses propos, il évoquera la situation de certains projets inscrits en 2006 et 2007 et dont les travaux n’ont pas atteint, à ce jour, 40% de taux de réalisation. Parmi ces projets qui piétinent, il a été cité le cas de celui des 130 logements. En effet, ce projet, dont les souscripteurs sont les travailleurs de l’éducation, a connu beaucoup de retard. Le contrat liant le maitre d’œuvre qui est l’AADL aux entreprises réalisatrices a été résilié à plusieurs reprises. Pour rappel et en réaction au retard dans la réalisation et la livraison du projet, les souscripteurs ont protesté plus d’une fois pour réclamer des solutions à même d’accélérer la cadence de réalisation et de livrer le projet dans les meilleurs délais. Mais en vain. La commission du logement de l’APW parle d’un taux de réalisation avoisinant 10%. Un taux jugé insignifiant, car en presque dix ans le projet n’a pas vraiment avancé. A moins d’une réaction salutaire des autorités de wilaya, ce projet risque de trainer encore en longueur. L’autre projet de la formule LSP, à connaitre des retards dans la réalisation, est celui des 153 de Batigec. Le projet en question avance toujours très lentement. Son taux de réalisation avoisine actuellement les 85%. Les souscripteurs de ce projet ont aussi protesté devant le siège de l’entreprise, pour demander des explications sur le retard qu’accusent les travaux. Il est utile de préciser que l’entreprise «Batigec» en charge du projet a été rachetée par le géant de l’électroménager «Condor». Ce dernier, qui a hérité de projets en souffrance partout à travers le pays notamment à Alger et Bouira, s’était engagé à relancer ces projets et à livrer dans les meilleurs délais. Or à Bouira, depuis la reprise du projet, le chantier n’a pas avancé au rythme souhaité. La commission cite également le cas du projet des 200 logements, dont le taux d’avancement des travaux avoisine les 80%. Selon la commission, les souscripteurs ont, d’ores et déjà, entrepris les travaux de finition intérieure en accord avec le promoteur «Sotar» en charge du projet. Il y a aussi le projet des 120 logements LSP du promoteur «Diar Safami», dont le taux de réalisation est de 40%. La commission ,qui dit regretter de constater de tels retards plusieurs années après le lancement des travaux de projets de la formule LSP, a suggéré à ce qu’une commission de médiation soit installée, et regroupera souscripteurs et responsables concernés, pour tenter d’assainir les choses et trouver des solutions idoines à même de mettre un terme à cette situation. Il est utile signaler que la commune de Bouira a bénéficié depuis 2005 de 2154 unités de la formule LSP. 1151 logements ont été achevés et 603 sont toujours en cours de réalisation avec des taux qui diffèrent d’un chantier à un autre.

Djamel M.