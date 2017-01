Déficit en aménagement urbain à Togi

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 479 lecture(s)

En matière d’aménagement urbain, beaucoup reste à faire dans la commune de Chorfa surtout dans les zones éparses et les hameaux, où les habitants souffrent de l'absence, par exemple, de trottoirs, d'éclairage public, de bitumage des chemins, de bétonnage de ruelles, de drainage des eaux pluviales, etc. Néanmoins, il y a lieu de relever certaines réalisations notamment aux chefs-lieux communal et aux villages de Toghza et Choukrane pour ne citer que ces localités, lesquelles ont bénéficié d'un certain nombre de projets ayant trait à la modernisation urbaine. Si le village de Toghza, sis à 5 kms du chef-lieu, opère doucement mais sûrement sa mue en matière d'aménagement urbain avec la réhabilitation du boulevard principal qui va de la RN26 jusqu'au centre du village sur environ 2 kms ainsi que d'autres rues qui seront prises en charge ultérieurement, il n'en demeure pas moins que le hameau de Togi, qui longe la RN26, accuse un bon nombre de déficits sur ce volet. Au jour d'aujourd'hui, les venelles de ce hameau, qui possède des vergers arboricoles à perte de vue, ne sont pas encore bétonnées, laissant dans la boue et la fange les habitants qui doivent mettre carrément des bottes pour se déplacer en ces journées d'averses et de mauvais temps. Les trottoirs manquent aussi cruellement dans ce hameau oublié. Les accotements des différents chemins qui parcourent Togi, sis à 5 kms de Chorfa, sont devenus des bourbiers avec l'accumulation des eaux pluviales par défaut de système de drainage. Pour sa part, l'éclairage public, même si des candélabres ont été installés récemment enregistrent quelques insuffisances à certains endroits de ce hameau qui commence à s'agrandir. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que des travaux d'installation de caniveaux et d'avaloirs sont en cours de réalisation sur les accotements de la RN26 près de la localité de Toghza. Ces caniveaux permettront, une fois achevés, de résorber les eaux des pluies qui finissent toujours par inonder ce tronçon de la RN26.

Y Samir.