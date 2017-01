Le bitume n’aura tenu que sept mois !

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 608 lecture(s)

Le chemin de wilaya N°12 qui fait la jonction entre la RN5 et le CW42, lequel traverse la commune de Boudjellil (dans la wilaya de Béjaïa), fait encore parler de lui, surtout lors des dernières intempéries qu'a connues la région. Ce chemin est devenu carrément impraticable de l'avis des automobilistes qui l'ont emprunté. En effet, long de 3 kms et considéré comme étant l'un des axes routiers les plus névralgiques dans la région, ce tronçon de route a vu le reste de sa mince couche du bitume réalisée vers le mois de juin de l'an dernier, s'user complètement pour servir, à présent, à tout sauf à la circulation automobile. "Je viens d'emprunter ce matin (mercredi dernier, ndlr) un bout de ce tronçon, et croyez-moi, ce n'en est plus un qui est fait pour la circulation automobile. Il y a de la fange, des flaques d'eau et des cratères le long de cette route. Et il y a vraiment d'énormes risques que les roues calent dans la vase. J'ai dû me résoudre à faire un détour via la piste aménagée par les Chinois près de la pénétrante El Adjiba-Béjaïa pour déboucher même difficilement sur la RN5.", relate un jeune conducteur. Tous ces désagréments causés aux conducteurs, notamment à ceux habitant la région lesquels l'empruntent chaque jour, auraient dû être évités si les travaux de réhabilitation de ce CW12 n'avaient pas été bâclés. Dans le même contexte, il y a lieu de relever aussi la dégradation des accotements de la RN5 qui passe par la commune d'Ath Mansour, où les eaux pluviales, par l’inexistence de caniveaux et d'avaloirs, stagnent sur ces espaces censés être des bandes pour passants. Le système de drainage des eaux des pluies fait toujours défaut dans cette commune où les eaux finissent par inonder les venelles des différentes localités. L’oblitération des ponceaux qui enjambent la RN5 avec les détritus et autres gravats sont également la cause des inondations dans cette localité.

Y. S.