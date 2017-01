Les nappes phréatiques se remplissent

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 569 lecture(s)

Avec la clémence du ciel, le spectre d'une pénurie d'eau, qui a commencé à planer sérieusement sur la région, s'éloigne définitivement, au grand soulagement de la population locale. Cette dernière était très inquiète suite à l'une des plus longues sécheresse enregistrée ces vingt dernière années. En effet, cette angoissante sécheresse s'est étalée sur une bonne moitié de l'année, soit à partir du mois de septembre 2016 au cours duquel l’absence des traditionnelles pluies d'automne est à l'origine du tarissement de presque la totalité des sources naturelles et d’une sensible baisse des nappes phréatiques. Cette dernière a été, en toute logique, suivie par une non moins sensible baisse des débits d'eau au niveau de la totalité des divers captages destinés à l'alimentation de la population en eau potable. Pour rappel, cette pénurie d’eau enregistrée ces derniers mois, a provoqué des mouvements de protestation au niveau des six communes que compte la daïra de M'Chedallah. Aussi, c'est avec un grand soulagement que les citoyens ont accueilli les premières chutes de neige de mercredi dernier en haute montagne, soit à partir de 800 mètres d'altitude. Les citoyens ont été, également, rassurés par les répétitives averses de pluie qui ont balayé toute la région depuis une semaine. De providentielles perturbations climatiques qui vont encore s'allonger, sachant que la neige est tombée à 500 mètres dans l’après-midi de mardi dernier et en quantités importantes de surcroît. Une chose est sûre, c’est que tous les réservoirs d'eau sont assurés d’être, d’ores et déjà, remplis et mettront peut-être la région à l’abri des besoins en AEP, pour toute l'année en cours. La satisfaction des citoyens était telle qu'ils ont déterré une ancienne tradition qui consiste à préparer un diner à base de tripes ou têtes de bœufs ou encore en égorgeant des poulets en guise d'offrandes. Jusqu’à avant-hier, toute la région était toujours sous une forte tempête de neige avec de gros flocons qui produisent un prodigieux décor à Saharidj et Aghbalou avec une couche de neige dépassant largement les 15 cm.

Oulaid Soualah