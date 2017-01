Des éboulements menacent la RN15

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 125 lecture(s)

La localité d'Aghbalou a eu "sa part" de la tempête de neige qui s'est abattue la semaine dernière sur le nord du pays. D'importantes quantités de neige et de pluies sont tombées sur la région avec en sus un froid polaire, où les températures, nocturnes notamment, descendent au-dessous de zéro degré. Comme cette localité est perchée sur l'un des contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura, à près de 900 mètres d'altitude, elle est de ce fait exposée aux courants glaciaux qui balayent ces jours-ci toute la région montagneuse en particulier. Son relief accidenté fait que le sol soit assujetti à des mouvements plus ou moins patents, avec des risques de glissements de terrain et d'éboulements. Les différents tronçons qui parcourent cette localité sont depuis le début des intempéries mis à rude épreuve, avec de la boue et des eaux des torrents qui finissent à chaque fois par les dégrader, à l'exemple de la RN15, un des axes routiers des plus névralgiques dans la région, étant donné qu'il communique entre les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou via le Col de Tirourda. Cette route est devenue depuis ces derniers jours un trompe-l’œil, où les automobilistes devraient faire très attention en circulant sur une chaussée glissante et surtout tapissée par le verglas chaque matin. Les dernières chutes de neige ont encore fragilisé davantage cette route très dense en circulation, la rendant dangereuse par endroit, car en plus de son usure sur les côtés, il y a ces sempiternels risques d'éboulements et de chutes de grosses pierres surtout aux endroits où il y a des falaises abruptes. Même si pour cette fois-ci les choses n'ont pas atteint le seuil de l'alerte, il n'en demeure pas moins que la vigilance est de mise pour les centaines d'automobilistes qui empruntent, chaque jour, cette route aux précipices vertigineux.

Y.Samir