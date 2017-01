De l’ambiance à la maison de jeunes Mohamed Issiakhem

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 106 lecture(s)

La maison de jeunes (ex-CIAJ) Mohammed Issiakhem, sise au centre-ville non loin du siège de la wilaya, a mis à la disposition des amoureux du ballon rond un data show pour leur permettre de suivre en direct les matchs de la coupe d'Afrique des nations 2017, a-ton-appris de sources proche dudit établissement. Ainsi, chaque jour, vers 16h, la grande salle s’ouvre à un public nombreux pour suivre les matchs de la CAN 2017 qui a, pour rappel, débuté le 14 du mois en cours au Gabon. Ainsi, jeudi dernier, le match Algérie - Tunisie a drainé une foule importante composée essentiellement de jeunes. Bien avant le début de la rencontre, la deuxième qu’ont eu à disputer les Verts depuis le début de la compétition, la susmentionnée salle a déjà affiché complet. Cette initiative a été décidée par le MJS pour permettre aux jeunes, particulièrement ceux n’ayant pas les moyens visualiser les match chez-eux, de regarder toutes les rencontres de la CAN 2017. A signaler que la retransmission des matchs se poursuivra jusqu’à la mi-février, date prévue de la clôture de la compétition internationale de football en Afrique. Aussi, et selon la même source, toutes les infrastructures se trouvant au niveau de nombreuses daïras relevant de la wilaya, seront également concernées par la diffusion des matchs de cette compétition. Cette initiative a permis à de nombreux citoyens, particulièrement les amoureux du ballon rond, de se rencontrer et partager de bons moments dans une ambiance très conviviale.

Aziz C.