Grande pollution à l'oued Tizerbiline

Par DDK | Il ya 16 heures 57 minutes

L'oued Tizerbiline, qui prend source des contreforts des cimes de la chaîne montagneuse Adrar Seggane, parcourant le Sud-est de la commune d'Ath Mansour, est transformé ces derniers temps en cloaque et dépotoir par les riverains.

En effet, ce ruisseau, qui passe au-dessous de la RN5 pour déboucher à 3 kms en aval sur l'oued Amarigh à travers un ravin serpentant les lieux, est devenu par la force des choses un collecteur des eaux usées et des détritus qui y sont jetés sans aucun ménagement. Sur ses berges pentus on peut trouver des ordures ménagères, des gravats, des eaux usées et des sous-produits résultants de la trituration des olives, comme les margines et les grignons. Actuellement, les eaux de ce ruisseau ont carrément changé de couleur pour tendre vers le brunâtre signe d'une pollution avancée due aux margines déversées par les presses de la localité. Apparemment, ces huileries ne possèdent pas le moindre bassin de décantation, à même d'épargner cette pollution grave à l'environnement. Faisant fi des règlements contenus dans le cahier des charges, les tenanciers "refusent" apparemment d'installer les bassins de décantation pour purifier les eaux résultants de la trituration des olives qu'ils laissent ruisseler dans la nature. Résultats des courses: des eaux brunâtres et visqueuses suintent depuis le début de la campagne oléicole dans cet oued en proie à une pollution extrême. Pire encore, il existe une mare en aval dans un ravin au milieu des tamaris, où une eau glauque, pestilentielles et concentrée en margines y stagne depuis des mois déjà en créant un véritable chaos dans les lieux. À proximité de cet étang fétide passe une piste empruntée par les habitants de la localité, qui se trouvent "agressés", à chaque fois qu'ils passent par-là, par des odeurs repoussantes. Cette mare représente toujours un danger imminent étant donné qu'elle est source de prolifération d'insectes et de rongeurs dangereux pour la santé des riverains, cela sans évoquer les risques de contamination de la nappe phréatique souterraine (si ce n'est pas déjà le cas) car les eaux de cet oued pénètrent dans les profondeurs. Il serait peut-être temps que les autorités communales prennent en considération cette pollution en interdisant tout jet et rejet des déchets solides et liquides, et en aménageant des bassins de décantation qui ne nécessitent pas un gros budget quand même.

Y. Samir.