Une offrande pour fêter la réalisation d’une route

L’association du village de Tizouthere dans la commune de Taghzout a mis les petits plats dans les grands vendredi dernier pour fêter la réalisation d’une route menant vers leur village. Un village longtemps enclavé et de surcroît victime chaque hiver d’éboulements et d’affaissements de terrains le rendant quasiment inaccessible. Pour M. Bouguernine Rachid, président de cette association, la décision d’organiser une waâda à l’occasion de l’ouverture de cette route menant à la localité de Tizouthere, comptant plus de 2000 habitants est une façon de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet qui va désenclaver ce village. «Nous tenons à remercier l’assemblée populaire communale de Taghzout qui n’a ménagé aucun effort, de même que les différentes entreprises qui ont eu en charge la réalisation de la route, des fossés bitumés et des gabions», déclarera M. Bouguernine. Par ailleurs, M. Chaâbane Chaouch Messaoud, maire de Taghzout rencontré sur les lieux, ne cachera pas sa satisfaction quant à voir un des nombreux projets qui lui tiennent à cœur aboutir. «Il s’agit là d’un projet PCD 2016 avec une enveloppe de 18 millions de dinars pour réaliser cette route de 3,5 kilomètres qui permet désormais de désenclaver Tizouthere et d’autres hameaux avoisinants. Avec cette route, des citoyens de cette localité pourront construire sur leurs terrains, d’autant plus que toutes les commodités existent, à savoir la réfection du réseau AEP, le raccordement en électricité et au gaz naturel sont réalisés également et de ce fait, aucune contrainte n’existe dans ce village. Nous allons pouvoir nous concentrer sur d’autres villages de la commune qui sont dans l’attente de voir leurs problèmes pris en charge et nous procéderons par étape pour éliminer les carences de la commune de Taghzout». Pour ce qui est des travaux de réalisation des gabions, le premier magistrat de la commune soulignera que suite aux glissements de terrains de 2015 et 2016, une enveloppe de 08 millions de dinars a été dégagée pour traiter l’ensemble des points noirs touchés par ces affaissements de terrains. «Nous appelons nos concitoyens à faire preuve de civisme en ne creusant pas la route à tort et à travers pour effectuer des branchements anarchiques sur le réseau AEP ou d’assainissement, ce qui détériorerait indubitablement la chaussée», indique M. Chaâbane Chaouch. Pour le président de l’association Tizouthere, qui interviendra dans le même sens, il est plus que nécessaire que les citoyens apportent un plus à leur environnement en préservant les acquis obtenus. M. Bouguernine tiendra par ailleurs à remercier particulièrement tous ceux ayant contribué à la réussite de cet événement: «Nous tenons à remercier également la coordination des associations de Taghzout qui nous a épaulés dans nos démarches ainsi que les citoyens pour leur patience et la confiance qu’ils nous ont accordée.»

Hafidh B.