Quels aménagements pour les cités du chef-lieu ?

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 206 lecture(s)

Les cités des 104 et 120 logements et «Souaria» de la ville d’El Hachimia, à 25 km au sud du chef-lieu de wilaya, accusent un manque flagrant en matière d’aménagement urbain. Selon des habitants, les ruelles et accès menant à ces quartiers sont pratiquement impraticables et compliquent sérieusement le déplacement tant pour les automobilistes que pour les piétons. Actuellement, le décor n’est que gadoue et inondations dans ces cités du centre-ville. «Pour rentrer ou sortir de chez-soi, il faut chausser des bottes en caoutchouc en ces temps de pluie. Il y a de la gadoue partout et les voies d’accès sont transformées en véritables bourbiers», fait savoir Mohammed, un habitant du centre ville d’El Hachimia. A signaler que l’éclairage public est aussi défaillant au niveau de ces quartiers. En effet, celui-ci, vétuste et inopérant par endroits, nécessite une complète rénovation. Au niveau de la cité «Souaria», le boulevard principal est certes aménagé, mais les ruelles et, autres, voies secondaires, menant aux blocs résidentiels, ne le sont pas. A en croire des habitants, depuis son édification dans les années 60, le quartier n’a bénéficié d’aucune opération d’aménagement. Pourtant, des cités dont l’édification ne remonte pas à très longtemps en ont bénéficié. Concernant le quartier 104 logements, un projet portant aménagement de la cité a été bel et bien été lancé ces derniers mois. Seulement les travaux du projet sont à l’arrêt depuis le début des intempéries. Conséquemment, les travaux restés inachevés n’ont fait que compliquer la situation, car les lieux sont transformés en véritables bourbiers. Souhaitant une amélioration de leur cadre de vie, les habitants de ces cités interpellent les responsables de la commune, pour l’inscription d’opérations d’aménagement au profit de leurs quartiers.

D. M.