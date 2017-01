Les réfugiés subsahariens reviennent en force

Par DDK | Il ya 4 heures 29 minutes | 187 lecture(s)

C'est de nouveau un spectaculaire retour des réfugiés subsahariens qui débarquent chaque matin par familles entières des bus de transport de voyageurs notamment ceux venant de la wilaya de Bejaia au niveau de l'arrêt du chef-lieu de daïra de M’chedallah pour s'éparpiller à travers les artères de la ville et les agglomérations périphériques et s'adonner à la mendicité. Mal habillés, grelottants et transis de froid, ces damnés sur terre font pitié. Les personnes âgées ou les femmes enceintes choisissent des endroits populeux tels que l’entrée principale de l'hôpital à l'heure des visites, l'esplanade de la mosquée et celle de la poste centrale. Ils s'installent à même le sol pour tendre la main tandis que les plus jeunes, particulièrement des femmes, se rendent dans les agglomérations périphériques pour faire du porte-à-porte. Ces Subsahariens sont souvent vêtus de leurs tenues traditionnelles composées de fines robes, des châles légers et des sandales, les mêmes effets vestimentaires qu'ils portent en période chaude. Ces malheureuses loques humaines ont disparu durant plus de 06 mois après avoir été signalées dans ces mêmes colonnes à plusieurs reprises, mais voilà qu'elles refont apparition et écument de nouveau la région par un temps à ne pas mettre un canard dehors comme dit l'adage populaire. Un cas qui commence à interpeller les consciences parmi la population locale laquelle assiste impuissante devant les conditions des plus pitoyables et inhumaines dans lesquelles végètent ces personnes. Mais cela ne semble déranger aucune autorité ni encore moins ces associations ou organisations qui se targuent d'être humanitaires au service des démunis et qui ne se manifestent que pour célébrer en fanfare telle ou telle journée internationale de l'enfance, de la femme, pour justifier dans des réceptions où vont les subventions puisées du trésor public. À tous ces dangers qui les guettent s'ajoute celui du risque d'attraper des maladies endémiques dues au froid et les conditions climatiques extrêmement rude durant cette période hivernale. Dans la région, d’aucuns suggèrent à ce que ces Subsahariens soient pris en charge convenablement au sein d’un centre d’accueil surtout en cette période de froid glacial.

Oulaid Soualah