En attendant la relance des projets à l’arrêt…

La localité d’Ouadhias qui dépend de la commune de Bouira est située à quelque neuf kilomètres au nord-ouest du chef-lieu de la municipalité.

Ce petit village de près de 700 âmes est implanté à la lisière de la forêt Errich. Il est accessible à partir de la RN5. La route menant au village est bitumée, les ruelles secondaires le sont également. L’agglomération a bel et bien bénéficié de projets, cependant, ceux-ci restent inachevés. Les citoyens dénoncent l’arrêt de certains travaux déjà engagés, il y a de cela trois ans. Il s’agit du projet de l’assainissement déjà lancé et réalisé à moitié. Selon les citoyens, le projet est à l’abandon pour des raisons techniques. Depuis, les services concernés n’ont pas trouvé de solution pour le relancer. Aujourd’hui comme dans le passé, les foyers continuent de recourir aux fosses pour évacuer les eaux usées. Les habitants souhaitent que les responsables locaux interviennent pour que le projet soit relancé. L’autre projet vital pour la population du village est celui du gaz de ville. À propos de ce projet, la conduite principale est déjà réalisée. Les habitations sont d’ores et déjà branchées et les compteurs sont aussi installés. Mais les foyers ne sont toujours pas raccordés et branchés au réseau car le projet n’est pas totalement réceptionné. Selon les citoyens, il s’agit aussi de raisons techniques. «Apparemment, l’étude technique réalisée n’était pas fiable», nous déclarait un résident de la localité. Les dernières intempéries ont causé quelques désagréments aux citoyens notamment en matière d’approvisionnement en gaz butane. Pour rappel, l’agglomération a été touchée par les dernières chutes de neige. «Au départ, nous avions eu quelques difficultés pour nous approvisionner en gaz butane malgré la disponibilité de la matière», enchaîna un autre villageois. Ceci dit, la route a pu être rouverte, ce qui a permis aux citoyens de se déplacer et de s’alimenter en gaz butane et en denrées alimentaires de peur que les conditions climatiques ne prennent de l’ampleur et que la route ne se ferme. Concernant l’électricité, la localité est raccordée au réseau. Néanmoins, les citoyens dénoncent la défaillance de l’éclairage public. Certains lampadaires n’ont jamais fonctionné. L’éclairage public demeure indispensable d’autant plus que le village se situe à la lisière de la forêt d’Errich. Les habitants sont exposés aux dangers et aux agressions des animaux sauvages ou des chiens errants. Du coup, les habitants ne peuvent s’aventurer dehors à la tombée de la nuit.

Un seul infirmier pour veiller sur la santé…

Ils sollicitent les pouvoirs publics de se pencher sur ce problème en vue de le prendre en charge et permettre ainsi aux gens de se déplacer en toute quiétude et en toute sécurité. Sur un autre plan, la localité est pourvue d’un centre de santé qui, malheureusement, ne sert que pour les simples soins. Un seul infirmier est affecté par la DSP pour assurer un service minimum et la garde de l’enceinte sanitaire. Les citoyens sont contraints de se déplacer au chef-lieu de la wilaya pour vacciner leurs enfants. Au centre de santé, les premiers soins et les cas d’urgence ne sont pas pris en charge. L’établissement ne dispose pas de tout le matériel utile pour un bon fonctionnement et un accueil des malades dans des conditions adéquates. Une école primaire accueille les enfants du village. Concernant les collégiens et les lycéens, ceux-ci sont affectés à Bouira où ils poursuivent leur scolarité. Les quelques élèves du cycle moyen et secondaires que nous avons rencontrés dénoncent le manque de leur prise en charge. Ces élèves signalent l’inexistence du transport scolaire. Ils se déplacent par leurs propres moyens. Ils sont obligés de parcourir deux ou trois kilomètres par jour, en d’autres termes, faire le parcours du combattant, pour atteindre l’arrêt des fourgons implanté sur la RN5 et regagner leurs établissements scolaires. Les jeunes de la localité sont marginalisés et aucune infrastructure sportive n’est mise à leur disposition malgré les maintes promesses des élus locaux lors de leur campagne électorale. Depuis lors, aucun responsable n’a revisité la bourgade. Les responsables municipaux doivent prendre des décisions et des mesures en vue de relancer les projets à l’arrêt et mettre à la disposition des habitants tous les moyens et toutes les commodités utiles pour améliorer les conditions de vie.

