La collecte des ordures pose problème

Garder, tous les jours, les rues et les artères des différentes localités de la commune propres n'est pas une sinécure pour les autorités locales avec l'augmentation du déversement des ordures ménagères. En effet, la production des déchets par les ménages, à travers notamment la consommation des produits alimentaires, va crescendo ces derniers temps, surtout avec la croissance démographique et la hausse des besoins en consommation. Cette situation génère, bien évidemment, des détritus de tous genres entassés et amoncelés, chaque jour, devant les immeubles et autres habitations, en vue d'être ramassés de bon matin par les éboueurs. Ainsi, des bacs à ordures sont installés, un peu partout dans cette municipalité pour la collecte des déchets ménagers. Mais il arrive que ces récipients, bien que disponibles en grand nombre, débordent. Par mégarde ou négligence, certains citoyens balancent les sacs remplis d'immondices, n'importe comment. Ces détritus finissent par s'amonceler, en monticules, autour des récipients censés les contenir. Selon nos informations, il existe dans la commune de M'chedallah pas moins de 1524 récipients, entre bennes et bacs à ordures, installés un peu partout dans toute la commune. C'est un nombre assez important, mais cela n'empêche pas pour autant l'apparition de certains dépotoirs sauvages, où les fatras d'immondices s'accumulent au fil des jours. Dans le même sillage, l’on a appris, aussi, que l'APC, pour débarrasser toute la localité de ses déchets, mobilise, journellement, tout une "flotte" composée de 5 camions à bennes-tasseuses, 4 tracteurs et le tout est exécuté par un "commandos" de 22 éboueurs. Il y a lieu de noter qu'il existe dans la commune de M'chedallah des points noirs qui amochent la localité avec des décharges sauvages créées ici et là, comme c'est le cas pour l'oued Wakkour, où des tonnes de détritus s'étalent sur des centaines de mètres. De même qu'au chef-lieu, il y a ce dépotoir plein à craquer de déchets et de gravats lequel est situé à proximité du lycée «Ben Badis» sur l'accotement opposé.

