Rien n’est réglé !

Par DDK | Il ya 29 minutes | 16 lecture(s)

La crise du transport universitaire à l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ne semble pas connaître son épilogue.

Elle continue à susciter colère et indignation des étudiants de différentes communes et localités de la wilaya. Ainsi, ce sont les étudiants de la localité d'El-Mokrani, une commune située à 43 Km à l'ouest du chef-lieu de la wilaya, qui se sont insurgés contre le manque du transport universitaire. En effet, jeudi dernier dans la matinée, ils étaient une cinquantaine à se réunir devant l’entrée du rectorat, pour solliciter un renforcement du transport vers leur commune, sans quoi ils vont procéder à un blocage des bus universitaires, menacent-ils. Les services de la DOU, de leur coté, ont confié qu’ils allaient mettre en œuvre tous les moyens pour satisfaire la requête desdits étudiants. Il est utile de signaler que depuis la rentrée universitaire, pratiquement chaque semaine, des étudiants posent le problème du manque du transport en exigeant à ce que des dessertes soient assurées vers leurs localités respectives. Pour rappel, les étudiants résidant à Lakhdaria et Bir Ghbalou, au sud de la wilaya, avaient retardé la sortie des bus du transport universitaire du campus en décembre dernier, avant de recevoir des promesses de la DOU, quant à la prise en charge du problème du transport.

Aziz C.