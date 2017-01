Aïn Zebda, un lieu d’attraction naturel

Par DDK | Il ya 31 minutes | 16 lecture(s)

Après les dernières précipitations de ces derniers jours, les sites de hautes montagnes sont littéralement pris d’assaut par des centaines de familles qui viennent s’adonner aux joies de la neige. C’est ainsi pour la région de haute montagne d’Aghbalou, notamment au niveau du site d’Ain Zebda dépendant de la commune de Béni Mellikeche. Des dizaines de véhicules immatriculés à Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj sont garés sur le bas côté de la RN 15 menant vers le col de Tirourda. Des jeunes et moins jeunes en famille organisent des batailles rangées de boules de neige, d’autres immortalisent ces moment par des selfies, et les plus jeunes, à défaut de ski ou de luge, s’installent dans des moitiés de jerricans pour descendre des petites pentes enneigées. D’innombrables bonhommes de neige sont également confectionnés tout le long de cette route et force est de constater que ces œuvres rivalisent de perfectionnement et plusieurs familles se font prendre en photo à côté de ces sculptures. Si la plupart des familles ne se risquent pas en randonnée dans la forêt avoisinante car comportant des crevasses et des trous cachés par la poudreuse, ce n’est pas le cas pour les riverains qui eux n’hésitent pas à pister des lièvres sur plusieurs kilomètres. Munis de simples bâtons, des jeunes originaires d’Ivahlal et de Takerboust traquent les lièvres et réussissent même à en attraper plusieurs. D’autres plus patients piègent des oiseaux à l’aide de glue et attendent toute la journée qu’un perdreau ou une grive se collent les ailes sur cette colle. Les activités sur ces hauteurs ne manquent pas également avec la cueillette des champignons. Un exercice réservé aux seuls initiés au vu de la multitude de champignons qui poussent en cet endroit et dont nombreux sont vénéneux. Cependant, les cèpes, reconnaissables à leurs formes et à leurs couleurs sombres sont les plus prisés d’autant plus que contrairement aux petits champignons blancs poussant sous les buissons épineux, les cèpes et autres bolets sont directement accessibles notamment sous les pins. Le site d’Ain Zebda qui reçoit autant de visiteurs, notamment les week-ends, mériterait d’être inscrit comme zone d’expansion touristique (ZET), mais là encore, la volonté de la direction du Tourisme de Bouira n’est pas vraiment expansive. À signaler que la wilaya de Bouira regorge de sites propices et naturellement touristiques, et des propositions d’études de zones d’expansion touristiques faites en 2005 déjà, n’ont curieusement jamais abouti, à l’instar d’Ain Zebda, Tala Rana (Saharidj), Tikjda, la forêt d’Errich à Bouira ainsi que Hamam K’sanna dans la commune d’El Hachimia.

Hafidh B.