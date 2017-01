Et maintenant, qui va nettoyer ?

Par DDK | Il ya 26 minutes | 40 lecture(s)

La quinzaine commerciale tenue au niveau du stade Rabah Bitat de Bouira a fermé ses portes le 10 du mois en cours, laissant derrière elle des montagnes d’immondices.

En effet, après que les commerçants ont quitté les lieux, des tas d’immondices sont restés sur place en demeurant visibles aux yeux des passants. Ainsi, les habitants des quartiers proches dudit stade n’ont pas hésité à interpeller les élus quant à cette pollution qui a enlaidi le décor. Des déchets des plus nuisibles, qui attaquent la nature tout en faisant peser une réelle menace sur la santé publique, s’amoncellent dans tous les coins et recoins. Même les trottoirs et les chaussées sont en partie jonchés par toutes sortes de cartons et de sachets en plastiques. Des cartons qui, poussés par le vent, atterrissent sur la chaussée en contraignant les automobilistes à slalomer entre ces obstacles. De ce fait les conducteurs se sentent contraints de rouler à faible allure. Devant cet état de fait, l'environnement en prend un sérieux coup avec en plus des déchets de produits cosmétiques et alimentaires. Un riverain déclarera dans ce sens: «Comme toute activité commerciale qui se déroule dans ce lieu, cette foire produit malheureusement des déchets qui mettent non seulement les habitants dans l'embarras, mais aussi les conducteurs, car les déchets ont investi même la route». À signaler que ces tas de déchets amassés ici et là, sont encore visibles en ces lieux très fréquentés à l’instar des emplacements réservés aux moniteurs d’auto-école. Ces derniers, interrogés sur les auteurs de ce désastre, répondent : «Il faut s’en prendre aux organisateurs de cette foire qui nous a empêchés de faire notre travail dans les meilleures conditions tout en compliquant notre tâche». À noter que l’emplacement où se déroule cette foire est utilisé par les gérants d’auto-école qui en ont fait un circuit de conduite pour les candidats. Les services de l’APC de Bouira qui ont autorisé cette manifestation commerciale sont montrés du doigt par les riverains qui ont certes, bénéficié des rabais sur les produits proposés, mais qui demeurent largement pénalisés par le spectacle hideux laissé par les organisateurs de cette foire.

Aziz C.