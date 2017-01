Des parents d’élèves réclament des ralentisseurs

Par DDK | Il ya 24 minutes | 40 lecture(s)

Les élèves de l’école primaire des frères Houali, sise au quartier Les Allemands au chef-lieu de wilaya, sont quotidiennement exposés aux dangers de la circulation routière. C’est ce que nous affirme un groupe de parents d’élèves qui se disent inquiets face aux risques qu’encourent ces écoliers. Pour cause, la route menant vers le stade de Bouira et qui passe devant cette école connaît une circulation intense et notamment avec le passage de camions de gros tonnage se rendant sur les chantiers à la périphérie de la ville. «Depuis le dernier passage de la course cycliste par la ville de Bouira, les autorités ont rasé les ralentisseurs se trouvant devant l’établissement. Aujourd’hui, seule la volonté divine nous protège de catastrophe pouvant subvenir à n’importe quel moment», déclare Ali Lounes, un parent d’élève qui est contraint de surveiller sa fille dès la sortie des classes avant qu’elle ne traverse la route. Nous avons d’ailleurs pu constater le danger que cela représentait en nous rendant à la sortie des classes devant cette école. Il est vrai que les chauffards demeurent inconscients devant les ribambelles de gamins qui surgissent directement sur la chaussée en sortant du dit établissement. Cette route, nous affirme-t-on a déjà enregistré par le passé des accidents en l’absence de ralentisseurs, seul moyen pour contraindre les automobilistes et autres camionneurs à lever le pied sur ce tronçon très fréquenté par les potaches. Selon les parents d’élèves, aussi bien l’administration de l’école que les autorités locales ont été interpellés sur le risque encouru par les bambins, mais ils affirment que leurs doléances sont restées lettres mortes.

Hafidh B.