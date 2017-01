Les élus locaux interpellés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 38 lecture(s)

Les habitants de la localité de Tizi, relevant de la commune d’El-Esnam, 13Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, se plaignent de la défaillance de l’éclairage public depuis deux semaines. En effet, la localité, sise à 3km au Nord du centre-ville de ladite commune, se retrouve dans l’obscurité totale, dès la tombée de la nuit. Les habitants ne cessent d’interpeller les élus locaux quant à l’urgence de restaurer l’éclairage défaillant nécessaire, notamment à la sécurité, et de renforcer les localités qui n’en ont pas, mais en vain. Un climat de peur s’est, alors, installé et contraint, de ce fait, les habitants de la susmentionnée localité à éviter de sortir la nuit, sachant que l’absence de l’éclairage favorise les actes de pillage en plus des meutes de chiens errants que les habitants rencontrent de jour, comme de nuit. Les étudiants et les fonctionnaires ne quittent leurs demeures qu’au lever de soleil, qui ne fait son apparition qu’aux environs de 8 heures durant cette période hivernale. Ceux parmi les habitants qui s’aventurent dehors la nuit sont obligés de recourir aux torches comme moyen palliatif. «Je suis obligé de me munir d’une torche chaque soir, soit pour aller travailler, soit pour regagner mon foyer familial», regrette un veilleur de nuit. Au centre ville d’El Esnam, juste devant le carré des martyrs, un alignement de plusieurs poteaux électriques ont, également, cessé de fonctionner depuis plus d’une semaine. Ce qui n’est, également, pas sans pénaliser les usagers des transports en commun, car leur arrêt se situe au niveau cet endroit totalement obscure. Ce sont là des défaillances qui enveniment le quotidien de la population d’El-Esnam en général et de Tizi en particulier et sur lesquels doivent se pencher les responsables municipaux.

Aziz C.