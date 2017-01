En attendant… la DTP

Par DDK | Il ya 26 minutes | 36 lecture(s)

Voici plus de trois mois que les services de la DTP ont décapé la chaussée à l’entrée est du chef-lieu de la commune d’Aomar et les crevasses et les nids-de-poule jonchent la chaussée au centre-ville. Les dernières intempéries et les pluies ont aggravé la situation mettant la chaussée dans un état piteux. Les eaux de pluies ont rempli les crevasses, ce qui cache la profondeur. Certains endroits sont devenus de vrais pièges et cet état de fait ralentit la circulation. Les camionneurs particulièrement et les véhicules légers se déportent à droite et à gauche pour éviter de tomber dans une crevasse. Tous les véhicules roulent à une vitesse très réduite, ce qui résulte à un encombrement qui s’étend par moments à des centaines de mètres. L’APC a pris l’initiative de raccommoder les endroits endommagés en répandant quelques brouettes de tout-venant pour colmater les crevasses et permettre une circulation fluide. Si les conditions climatiques avec les intempéries persistent encore, la chaussée se dégradera davantage et les crevasses et les nids-de-poule prendront de l’ampleur. Les services de la DTP doivent prendre les mesures utiles et profiter des accalmies du climat pour bitumer la route.

A. B.