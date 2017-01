Avis de coupure d’alimentation en eau potable

Par DDK | Il ya 26 minutes | 33 lecture(s)

Dans un communiqué rendu public jeudi, l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira a annoncé une coupure d’alimentation en eau potable, aujourd’hui lundi, au niveau du chef-lieu de la commune de Kadiria, au Nord-ouest de Bouira. Selon le même communiqué, les quartiers touchés par cette coupure sont : le centre-ville, les cités des 90 et 50 logements, le lotissement 215, la cité des 48 logements, le quartier Badr et les cités 101, 32 et 50 logements, la cité de la gare et de l’indépendance ainsi que la cité des 20 logements. Cette coupure prévue à partir de 8 heures du matin, est due aux travaux de rénovation qui s’effectueront au niveau de la principale pompe à eau de la ville. L’alimentation en eau potable sera rétablie une fois les travaux achevés, précise l’ADE.

