La polyclinique sans point d'urgences, ni laboratoire

Le secteur de la santé dans la commune de Chorfa, dont le chef-lieu est situé à 50 kms à l'est du chef-lieu de wilaya de Bouira, enregistre des insuffisances en nombre de structures et en moyens tant humains que matériels. Il existe à travers le territoire de cette municipalité rurale trois (3) salles de soins, lesquelles sont situées dans les villages de Tiksiridène, Toghza et Choukrane. Ces unités sont malheureusement sous-équipées et ne répondent pas à toutes les sollicitations en matière de soins. Quant à la polyclinique sise au chef-lieu de la commune, elle n'est pas mieux lotie. Même si elle dispose de médecins généralistes et de quelques spécialistes, il n'en demeure pas moins que cela est loin de satisfaire la demande d'une population qui avoisine les 20 000 âmes. En effet, des services médicaux névralgiques, à l'instar du laboratoire d'analyses médicales, de la radiologie et d'un point d'urgence, brillent par leur absence au niveau de cette structure sanitaire de proximité, appelée à couvrir cette municipalité dense en population. Contrairement aux autres polycliniques activant sur le territoire de la daïra de M'Chedallah lesquelles disposent de tous les services pour une meilleure prise en charge des patients, la polyclinique de Chorfa, avec l'inexistence des services précités, ressemble beaucoup plus à un "centre de santé" à s'y méprendre. Cette situation n'est pas sans créer des désagréments pour les habitants de la localité qui, pour un cliché de rayon x, des analyses biologiques ou une prise en charge médicale urgente, se voient contraints de parcourir des dizaines de kilomètres afin de bénéficier de ces services dans d'autres structures sanitaires existantes à M'Chedallah, Ath Mansour, Tazmalt...Les habitants déplorent par-dessus tout l'absence d'un point d'urgence au niveau de cette polyclinique pour la prise en charge des cas urgents. Acheminer un patient dans un état sérieux vers d'autres structures coûte cher en temps et argent pour les Chorfaouis. Le dernier incident qui avait trait à l'intoxication alimentaire de près d'un millier de citoyens de la localité, qui ont pris part au repas de Yennayer, a remis sur le tapis l'importance d'un point d'urgence à créer...en "toute urgence" dans cette polyclinique.

Y. S.