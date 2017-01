Le poulet en baisse

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Alors que les prix des légumes et fruits ont connu dernièrement une hausse assez remarquée, le prix du poulet, en revanche, a enregistré une forte baisse par rapport à ce qu’il était, il y a à peine quelques jours. Ainsi, vidé et emballé, dans le strict respect de la commercialisation, les bouchers le proposent à 240 DA le kilogramme alors qu’il affichait, dans les mêmes commerces, la semaine passée, le prix de 400DA. Au marché du centre-ville de Bouira, il est cédé par les marchands à raison de 220 DA/KG, contre 360 DA il y a peu de temps. «C’est un cas exceptionnel que de proposer du poulet vidé à 240 DA le kilo, bien que nous soyons encore loin du prix promis par les responsables du secteur, il y a quelques mois», déclare un père de famille. Cette baisse concerne également le poulet vendu en rôtisserie, dont le prix, qui atteignait les 750 DA, est redescendu à 450 DA. Néanmoins, et comparativement à d’autres localités limitrophes, les prix affichés par les bouchers de Bechloul ou ceux d’E-Esnam, à l'Est de la wilaya de Bouira, sont un peu plus élevés. «Il faut en profiter au maximum de ces prix cassés en faisant le plein en matière de protéines, car on ne sait pas ce que nous réserve demain», se félicite un citoyen du centre-ville. Il faut signaler que la saison hivernale est la période durant laquelle le cheptel avicole enregistre les plus faibles taux de mortalité. Ainsi, les volaillers de circonstance en profitent, pour reprendre du service et placer leur produit sur le marché.

Aziz C.