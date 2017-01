L'ancienne centrale électrique menacée par les crues

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

L'ancienne centrale électrique d'Ath Illiten, qui alimente toujours une bonne partie de la daïra de M'chedallah en énergie électrique, est de nouveau menacée par des crues, des éboulements et autres chutes de rochers sur sa partie supérieure. Sur les lieux, il a été constaté, de visu, que les agents chargés du gardiennage se battent, avec des moyens de fortune, contre ces éléments de la nature, notamment les crues drainées par un proche ravin qui viennent se déverser sur la palissade. A cela s’ajoute des chutes de pierre et autres coulées de boue provenant du haut talus qui surplombe cette infrastructure. Il convient de rappeler que ces mêmes éléments naturels ont menacé cette centrale électrique l'année passée à la même période, comme en témoignent d'anciennes coulées de boues encore visibles sur le côté supérieur de la route laquelle longe l'édifice. Notons qu’aucune opération n’a été entreprise pour protéger cette centrale électrique, qui risque d'être inondée, ainsi que route la longeant qui sert de raccourci au villageois d’Ath Illiten à chaque fois que l’axe routier, qui relie ce village a la RN30, est bloqué par la neige. Le risque est encore plus accru, lorsqu’on sait qu'une avarie sur le réseau principal de l'assainissement du village s'est manifestée, elle aussi, sur la partie supérieure depuis l'année passée. Une avarie qui n'a pas été, non plus, prise en charge, au point où elle a fini par provoquer un dangereux affaissement sur une partie de la chaussée. Les citoyens espèrent que les nombreux organismes directement concernés, à savoir la SDC, la STP et enfin l'APC de Saharidj interviennent rapidement, pour écarter cette menace qui plane sur deux infrastructures étatiques des plus névralgiques.

Oulaid Soualah