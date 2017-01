Un éboulement menaçant

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les habitants du quartier 100 logements LPA, au chef-lieu de la wilaya, situé à proximité de l’ancien marché de gros, en contrebas de la RN5, attendent l’intervention des autorités locales, pour qu’ils prennent en charge le problème d’affaissement qui menace leur cité depuis l’automne dernier.

Le risque s’est accru depuis les récentes intempéries marquées par de fortes pluies et chutes de neige. Ainsi, le collectif des propriétaires desdits 100 logements LPA a adressé un rapport sur l’état très périlleux de leurs bâtiments qui risquent, à plus forte raison, un effondrement total dont la cause n’est autre que les travaux de terrassement entamés au mois de septembre dernier par les promoteurs immobiliers en charge de réaliser plusieurs bâtisses le long de la RN5. En effet, plusieurs bâtiments, si ce n’est la totalité, sont menacés d’un affaissement imminent, surtout lors des récentes intempéries qui se sont abattues sur la région. Des intempéries qui sont à l’origine d’un immense éboulement qui a manifestement augmenté le risque d’effondrement des bâtiments limitrophes du terrain en construction où ont eu lieu lesdits travaux de terrassement. D’après le porte-parole du collectif, M. Kaci Ahmed, les terrassements en question n’obéissent à aucune norme connue. Il s’avère que l’intervalle séparant les édifices du précipice causé par les susmentionnés travaux ne dépasse pas les quatre mètres, alors que dans le cadre des plans d’aménagement de sites, la distance est limitée à huit mètres minimum et dans d’autres circonstances, il peut aller jusqu’à dix mètres. Les engins utilisés pour ces travaux sont des poids-lourds, qui surpassent amplement les dix tonnes, un poids qui pourrait à fortiori, accélérer le risque d’affaissement desdits bâtiments. Suite à une requête transmise aux autorités locales, durant la saison précédente, un mur de soutènement a été érigé. Seulement, sa réalisation n’a malheureusement pas respecté les règles usuelles de ce type de rempart, selon notre source. À cela s’ajoutent les étangs énormes qui se sont formés tout au long du mur de soutènement, lesquels ne cessent de s’agrandir, et ce, en raison de l’absence d’un procédé d’évacuation de l’eau particulièrement en ces temps où les averses sont de plus en plus fréquentes. Dans une requête adressée au wali le 28 du mois en cours et dont nous détenons une copie, il est également fait état de l’urgence d’une intervention des services de la wilaya pour établir un diagnostic et un état des lieux, et prévenir tout risque qui pourrait se révéler irrévocable quant à l’affaissement de terrain qui entraînerait systématiquement la dévastation de tout un quartier.

Aziz Cheboub