Le gisement d'argile toujours inexploité

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Il y a des localités qui vivent les affres du sous-développement et des carences en tous genres mais qui, paradoxalement, possèdent un sol riche en gisements miniers. C'est le cas, parmi tant d'autres, du village d'Ath Yevrahim, situé sur les hauteurs du chef-lieu de M'Chedallah, où il existe au lieu-dit Vouhvène un gisement d'argile et de glaise, lequel s'étend sur plusieurs hectares. Tout le monde est au courant de cette richesse "dormant" dans le sous-sol de la localité, mais dont exploitation n'a jamais été à l'ordre du jour. Pourtant l'argile et la glaise sont des matières premières pour la fabrication de plusieurs produits, à l'instar des pièces de poterie, des tuiles, des briques et sont même utilisées dans la sculpture pour modeler une ébauche de buste ou de statue. Malheureusement, en dépit de toute son importance, ce site demeure à l'état initial sans profiter à la localité, qui pourrait, s'il était exploité, tirer de gros profits, et permettrait par ricochet aux jeunes chômeurs de la région de trouver un emploi stable. "C'est malheureux de voir un gisement pareil (terre argileuse de Vouhvène, ndlr) abandonné comme ça sans aucune exploitation. Pourtant l'argile est une matière très demandée pour divers usages et fabrications.", regrette un villageois de la localité. D'après nos informations, ce gisement a suscité l'intérêt des pouvoirs publics, il y a longtemps de cela, où des analyses du sol ont été effectuées pour conclure à la possibilité de son exploitation. Malheureusement, aucune suite n'a été donnée à cette étude. Dans le même sillage, aucun projet d'exploitation n'a vu le jour pour profiter de cette manne de Dame nature. L'installation d'une usine sur ce site n'est pas perçue comme une mauvaise idée par les villageois, en ce sens que cela pourrait faire sortir leur localité du marasme et de la léthargie qui la "happent" depuis fort longtemps.

Y. Samir