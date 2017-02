Baisse des prix de la viande blanche

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Après avoir atteint des prix vertigineux, le poulet étiqueté a vu ses prix diminuer ces derniers jours, au grand soulagement les consommateurs. En effet, il y a quelques semaines seulement de ça, les prix du poulet caracolaient entre 400 et 440 DA/kg dans toutes les localités de la wilaya, mettant, ainsi, consommateur dans le désarroi. Néanmoins, ces derniers jours, les prix de ce produit de première nécessité ont dégringolé pour s’afficher entre 260 et 280 DA/kg. Cette baisse a été constatée dans la ville de M'chedallah, entre autres, où la consommation du poulet a repris chez les consommateurs, au bénéfice des tarifs qui ont baissé vertigineusement. Même si le commun des citoyens ne comprend pas ce "jeu" de hausse et de baisse des prix du poulet, il n'en demeure pas moins que cela l’affecte financièrement. Notons que les prix du poulet vivant, vendu, entre autres, sur les accotements de la RN15, ont également chuté en passant de la fourchette de 280-300 DA/kg, il y a quelques semaines, à 160-180 DA/kg ces jours-ci. Cette baisse a, bien évidemment, poussé les ménages à se rabattre sur cette denrée. Néanmoins, l'abattage "clandestin" des poulets, qui se fait en plein jour notamment sur les accotements des routes, n'est pas sans conséquences sur la santé des consommateurs, étant donné que les poulets vendus au niveau de ces points informels ne sont pas contrôlés. Et puis, leur abattage s'effectue toujours dans des conditions d'hygiène lamentables. En effet, le plumage des volailles abattues se fait de manière exécrable avec leur trempage dans une eau bouillante, pestilentielle et insalubre. Ce procédé porte de graves préjudices aux consommateurs. Mais ces derniers, vu la chute du pouvoir d'achat d'un grand nombre d'entre eux, se voient obligés de se rabattre sur les poulets vendus illégalement.

Y Samir