Les éleveurs se réjouissent !

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le mauvais temps, qui a persisté durant une quinzaine de jours, a mis dans tous leurs états les éleveurs des cheptels habitant la région de la vallée du Sahel, lesquels se sont vus contraints de garder leurs troupeaux dans les étables. En effet, les averses, le froid et la neige n'ont pas permis aux bêtes d'élevage, telles que les bovins, les ovins et les caprins d'aller paître dans les parages, comme d'habitude. Ainsi, les bergers de la région étaient devenus "casaniers" durant toute la période des perturbations atmosphériques qu'a connues la région, car ils ne pouvaient sortir leur troupeaux sous une pluie battante, ou en pleine neige. Si dans les localités situées dans la plaine les choses semblaient être moins compliquées pour les éleveurs, il n'en était pas le cas, en revanche, pour les propriétaires de cheptels habitant les villages perchés, à l'instar de Saharidj, Takerboust, Ivahlal, M'zarir, Ath Walban et bien d'autres. Car, ces contrées sont situées en haute montagne, où la neige est tombée abondamment durant plusieurs jours, empêchant, de ce fait, les bergers de sortir leurs troupeaux. Toutefois, les conséquences de cette situation sur les finances de ces éleveurs ont été assez contraignantes, du moment qu'ils ont été, durant une quinzaine de jours, obligés de mobiliser leur stock de fourrage et d'en acheter d'autres quantités, car les intempéries les ont surpris avec leur persistance. En conséquence, ils ont vu leurs bourses complètement grevées par ces dépenses. Néanmoins, avec le retour du beau temps, les éleveurs de la région ne se sont pas faits prier, pour sortir leurs troupeaux dans les pâturage afin de les "gaver" d'herbe fraîche qui a déjà poussé. Ainsi, le retour du soleil est perçu comme une bouée de sauvetage par les bergers et les paysans des ces localités, car cela fait des jours qu'ils n'ont pas vaqué à leurs activités agricoles. Par ailleurs, la cueillette des olives a également, repris, ces dernières 48 heures dans la vallée du Sahel, à la faveur, toujours, de l'amélioration des conditions climatiques.

Y Samir