Les lampadaires de 1968 marchent mais pas les nouveaux…

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Les ruelles de la cité Saadi Moussa, au chef-lieu de la commune d’Aomar gare, sont dans l’obscurité depuis plusieurs semaines, bien que les habitants n’ont cessé de signaler la défaillance de l’éclairage public et de dénoncer le silence des autorités locales. Ils affirment que les nouveaux lampadaires installés, il y a quelques mois, n’ont jamais fonctionné. En effet, la ruelle principale, longeant l’école primaire Akkacha Laifa et contournant la cité en question et les ruelles secondaires se retrouvent dans le noir dès la tombée de la nuit. Il n’y a que quelques lampadaires datant de 1968, soit depuis la création de ladite cité, qui marchent encore. Par conséquent, les résidents se déplacent au moyen de lampes de poche, pour regagner leurs domiciles, se rendre à leurs lieux de travail, ou à la mosquée. Devant cet état de fait, lesdits habitants sollicitent les responsables locaux afin de procéder à une opération de réfection de l’éclairage public et éviter, ainsi, tout risque et danger pour les citoyens lors de leurs déplacements nocturnes.

