La route de Oued D’hous délabrée

La route qui relie le quartier Oued D’hous et Draâ El bordj, une cité sise au Sud du chef-lieu, est entièrement dégradée au niveau de plusieurs endroits. Des cratères sont visibles surtout à l’entrée Est de la ville, au quartier d’Oued D’hous plus exactement. Cet état de fait est dû, non seulement, à la qualité du sol, mais surtout au fait qu’elle est toujours empruntée par des camions de gros tonnage qui se rendent dans les chantiers qui longent cette route. «Nous faisons face à une route très dégradée et à certains endroits très réduites. Nous interpellons les autorités pour qu’ils interviennent et la prennent en charge», dira un habitant de la localité de D’hous. Par ailleurs, il faut aussi signaler que les dénivellations causées par les différents travaux ayant affecté la chaussée irritent de nombreux automobilistes. «Cette route est un raccourci très adéquat qui m’évite les embouteillages du centre-ville, mais les obstacles que l’on y trouve sont très agaçants. Tantôt c’est un rétrécissement, tantôt c’est une dénivellation», regrettera, pour sa part, un automobiliste de passage. En plus de tous ces désagréments auxquels ils sont confrontés, les usagers de cette route se plaignent aussi de l’inexistence d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. Ces automobilistes prennent leur mal en patience particulièrement durant la saison hivernale, caractérisée par la formation d’étangs longs et profonds. Ils sont contraints de circuler à très faible allure dès qu’ils abordent cette route qui se trouve dans un piteux état. Il y a lieu de noter que le réseau routier, au niveau de ces deux quartiers du Sud de la ville de Bouira a été entièrement refait ces dernières années mais la chaussée n’a pas tenu longtemps en subissant à nouveau toutes sortes de dégradations.

Aziz C.