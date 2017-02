Le SOS des diabétiques

Par DDK | Il ya 45 minutes | 42 lecture(s)

Dans le hall ou dans la cour de l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah, des dizaines de diabétiques venus, la semaine dernière, pour leur consultation périodique, affichent inquiétude et colère en apprenant que leur endocrinologue, dont le contrat est arrivé à terme fin décembre dernier, n'a pas été remplacé à ce jour. De ce fait, ils se voient contraints de s'adresser à des spécialistes privés pour leur contrôle médical périodique et pour le renouvellement obligatoire des ordonnances, tous les trois mois. Une contrainte majeure, notamment pour les amputés du pied. Le désarroi de ces patients est d'autant plus grand, puisque le même spécialiste assurait les consultations et le suivi médical des diabétiques au niveau de l’EPH, comme au niveau l’EPSP de M’Chedallah. Ainsi, le médecin spécialiste en question traite l'ensemble des diabétiques des six communes de la daïra de M'chedallah, dont le nombre dépasse les 400 malades, selon une source médicale. Ce spécialiste aurait, selon notre source, refusé de renouveler son contrat. Depuis, plus de 400 patients sont abandonnés à leur propre sort. Un cas qui ne se serait jamais produit, si des dispositions avaient été prises au bon moment, pour remplacer ce spécialiste, estiment ces diabétiques. Aussi, ces derniers interpellent les responsables du secteur de la santé pour pallier, dans les plus brefs délais, à cette carence qui risque d'engendrer des conséquences catastrophiques sur eux.

Oulaid Soualah