Coupure d’alimentation en eau potable aujourd’hui

Par DDK | Il ya 46 minutes | 34 lecture(s)

Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, l’Algérienne Des Eaux (ADE) de Bouira annonce qu’une coupure d’alimentation en eau potable interviendra aujourd’hui en milieu de journée jusqu’à mardi 7 février, au niveau des communes de M’chedallah, El-Adjiba, Chorfa, Ahnif et Ath Mansour. Selon le même communiqué, cette coupure est due aux travaux de rénovation qui seront effectués par les sociétés «Amenhyd» et «Forymid», au niveau de la conduite principale des grands transferts à partir du barrage de Tilesdit, dans la commune de Bechloul. “L’alimentation en eau potable sera rétablie une fois les travaux achevés”, précise l’ADE qui présente ses excuses à ses abonnés pour cette coupure, en assurant ‘’œuvrer pour la pérennité de l’alimentation en eau potable et sa mise en service dans les meilleurs délais’’.

H. B.