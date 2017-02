La route d’Ikouchache dans un état piteux

Par DDK | Il ya 48 minutes | 78 lecture(s)

Relevant de la commune d’Ain-Turk, le village d’Ikouchache est distant de quelque six kilomètres au nord du chef-lieu. La localité est située en zone rurale et les habitations sont pour la plupart des regroupements, et certains de ces regroupements sont éloignés. Le village compte près de cent foyers. En quittant la RN5, l’état de la route menant à Ikouchache attire l’attention du visiteur. Le tronçon est très dégradé. Les ouvrages de drainage des eaux de pluie sont inexistants. Ces torrents ruisselant sur la chaussée engendrent des affaissements de terrain et des éboulements sur plusieurs endroits. À certains endroits, les usagers de cet axe routier sont contraints de rouler à pas de tortue et user de manœuvres pour passer sans encombre et sans risque d’endommager le châssis du véhicule. Des endroits présentent des dangers qui risqueraient de causer aux conducteurs imprudents des dommages et des dégâts matériels. La chaussée est cabossée sur plusieurs mètres, les crevasses et les nids-de-poule jonchent la voie sur d’autres parties. Les citoyens que nous avons rencontrés sur les lieux nous déclarent que les autorités locales ont été saisies à maintes reprises, cependant leurs doléances sont restées vaines. Un habitant nous dira : «Le P/APC d’Ain-Turk nous a toujours reçus. Cependant, il n’a pu apporter une solution concrète à ce problème qui empoisonne notre quotidien. À chaque entrevue, il nous avance des arguments peu convaincants.» Malgré la pose de gabions sur une partie du talus de la route, on enregistre des éboulements de terrain. L’état piteux de la route s’accentue davantage. L’autre problème dont souffre la localité est celui de l’assainissement. La municipalité a réalisé le projet de l’assainissement sur une partie de la localité. Les citoyens signalent que cette réalisation a touché quatre foyers seulement. Les autres habitants utilisent encore des fosses sceptiques pour les eaux usées. Ils interpellent les autorités compétentes de se pencher sur leurs problèmes afin de réhabiliter la route et de réaliser et d’achever le projet de l’assainissement. S’agissant des autres commodités, le village n’est pas mieux loti. L’éclairage public fait toujours défaut dans cette petite bourgade Les citoyens déclarent qu’ils ont saisi les élus locaux sur ce problème mais en vain. Une satisfaction cependant : tous les foyers du village sont raccordés au réseau du gaz de ville. Concernant le secteur de l’éducation, signalons que certains élèves de la localité poursuivent leur scolarité du premier cycle à l’école primaire «Bournane Said» implantée à Bourahlathen, un village limitrophe distant d’environ un kilomètre. D’autres élèves poursuivent leur scolarité à Ouadhias, une autre bourgade voisine située à quelques kilomètres d’Ikouchache. Les enfants traversent des oliveraies et une rivière pour rejoindre l’école. Les élèves du cycle moyen sont affectés qui à Zeboudja qui à Maala (Ait Laziz). Quant aux élèves du secondaire, ils sont orientés à Bouira. Les parents signalent l’inexistence du transport scolaire. Pour aller au CEM de Zeboudja, les élèves doivent faire le parcours du combattant. Ils parcourent près de six kilomètres en aller et retour. Les autres élèves regagnent la RN5 pour se déplacer par fourgon soit à Bouira soit à Maalla (Ait Laziz). Les villageois se déplacent à pied vu l’inexistence de moyens de transport. Un citoyen nous informe que les enfants sont exposés au danger lors de la traversée de l’oued surtout en période de crue. Les parents interpellent les autorités locales pour mettre à la disposition des enfants le transport, procéder à la réhabilitation et à la réfection de la route et enfin penser à la réfection de l’éclairage public de la partie du bourg situé à proximité de la forêt de Errich. Signalons aussi que la localité est située à six kilomètres au nord du chef- lieu de la commune. Faute de moyens de transport, pour se rendre à Ain-Turk, les habitants du village Ikouchache sont contraints de se déplacer jusqu’à Bouira-ville et prendre les fourgons menant à la commune pour faire leurs courses ou se faire délivrer des documents administratifs.

A Bouzaidi