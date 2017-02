La trémie de Tihemamine demeure obstruée

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Cela fait des semaines que les citoyens de la commune d'Ath Mansour attendent la réouverture de la trémie aménagée au point de croisement d'une piste agricole et de la pénétrante autoroutière El Adjiba-Béjaïa qui passe par les territoires de cette municipalité. En effet, réalisée en bonne et due forme ladite trémie, pour une raison inconnue, a été obstruée et remblayée avec un agglomérat de tout-venant d'oued (TVO) et de grosses pierres par la société réalisatrice, laissant ainsi dans le désarroi les habitants de la région qui empruntent cette piste agricole laquelle communique entre le village d'Ath Vouali et le CW12. En conséquence à ce fait inexpliqué, les habitants se voient obligés de faire un détour de 4 kms via la RN5 pour rejoindre le CW12 et Tihemamine. Les propriétaires de terres agricoles situées au niveau de la localité de Tihemamine, laquelle était desservie par la piste dont la trémie est obstruée, se voient également contraints de contourner par la RN5 pour déboucher sur le CW12 et ensuite sur le chemin communal qui mène vers les oliveraies à Tihemamine. Pour leur part, les élèves qui habitent le hameau de Tihemamine, et qui suivent leur scolarité au niveau des établissements scolaires d'Ath Vouali et du chef-lieu communal, sont également pénalisés par cette situation. De ce fait, on les voit parcourir, deux fois par jour, un long détour par le CW12 pour déboucher via les chemins de traverse sur le village d'Ath Vouali et sur le chef-lieu communal d'Ath Mansour. Et il arrive qu'ils traversent, le plus souvent, l'autoroute pour continuer leur chemin en s'exposant aux dangers des engins lourds de la société réalisatrice qui circulent sur cet axe. Par ailleurs, selon les vieux du village, l'actuelle piste agricole qui va d'Ath Vouali vers Tihemamine, était en fait un long chemin de plusieurs kilomètres qui aurait été ouvert il y a "plusieurs siècles" de cela. Ce tronçon communiquerait jadis entre les régions d'Ath Mansour et Ath Abbas. Il subsiste encore, aujourd'hui, et bien au delà du hameau de Tihemamine, des segments encore visibles de ce chemin lesquels se prolongent aussi sur les territoires de la commune voisine de Boudjellil dans la wilaya de Béjaïa. Néanmoins, l'expansion urbaine a chamboulé carrément son tracé initial bordé de figuiers de barbarie.

Y. S.