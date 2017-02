Opération de bitumage en ville

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Les services de la direction des travaux publics (DTP) de la wilaya de Bouira ont lancé samedi une vaste opération de bitumage de petites sections de routes dégradées suite aux dernières intempéries qu’a connues la wilaya. Cette action a pour objectif de réparer les petites sections routières dégradées et traiter les nids-de-poule à travers les artères et quartiers de la ville affectés par les dernières pluies. Lancée sur instruction du wali Mouloud Chérifi, après deux réunions avec les responsables du secteur, «cette opération a été entamée samedi pour traiter ces sections et éradiquer ces nids-de-poule», a assuré un chef de service à la DTP. «L’objectif est de réhabiliter la voirie à l'intérieur du tissu urbain dans la ville de Bouira», a-t-il dit. Devant s’étaler sur plusieurs jours, l’opération est scindée en quatre lots pour toucher à toutes les sections urbaines dégradées notamment à la périphérie de la ville de Bouira, où les routes demeurent impraticables. Plusieurs sections routières, artères et quartiers de Bouira sont sinueux et très abîmés. Pas un seul quartier ou cité n'échappe à la dégradation continuelle de l'asphalte qui se trouve dans un piteux état. Cela est péniblement ressenti par les automobilistes qui, de peur d'endommager leurs véhicules, sont obligés de faire tout le temps des manœuvres, parfois dangereuses et de bien «négocier» les nids-de-poule.

Toudert Sadi