Une meute de chiens sème la panique

Un enfant de 5 ans répondant aux initiales de H.T a été gravement blessé suite à une attaque d’une meute de chiens errants, durant la soirée du samedi dernier, dans la localité de Thamourth Ouzemour, relevant de la commune de M’Chedallah, à l’Est de la wilaya de Bouira. L'enfant n'a dû son salut qu'à l'intervention de citoyens qui l'ont sauvé d'une mort certaine, sachant que la quinzaine de chiens composant cette meute a usé d'une extrême férocité et lui a causé de graves plaies profondes sur toutes les parties du corps, notamment à la tête. Évacué aux urgences de l'EPH de M'Chedallah, la victime a été orientée dans un premier temps aux services de prévention de l'EPSP pour entamer immédiatement le traitement antirabique, avant d'être réorientée pour une consultation par un médecin psychologue, eu égard à son extrême frayeur et l’état de choc dont elle se trouve. La réaction des parents d'élèves de l'école primaire Moussi Amar de la même localité ne se fera pas attendre en allant protester auprès du maire de M'Chedallah, qui se déplaça avec eux sur les lieux, en compagnie du chef de brigade de la gendarmerie pour rencontrer la totalité des parents qui se sont déplacés à l'école pour s'enquérir des faits et entrevoir la suite à donner à dessein d’écarter définitivement ce terrible danger qui plane sur les écoliers. Il est à noter qu'ils ont retenu leurs enfants chez eux hier matin en guise de protestation. Ce n'est qu'après que les deux responsables se sont engagés à déclencher durant cette journée même une opération d'abattage que les parents se sont dispersés. Hier matin, deux autres personnes ont été la proie d’une meute de chiens errants au même endroit que la veille. Il s’agit de D.S âgé de 43 ans et de son fils, un nourrisson de 16 mois. Mordus aux membres inférieurs et aux bras, les deux victimes ont été évacuées à l’hôpital de M’Chedallah pour des injections de vaccins antirabiques et sont restés en observation durant toute la matinée. À noter que ces meutes qui errent à travers cette localité ont été signalées à plusieurs reprises, dans ces mêmes colonnes et que le phénomène s'est propagé à travers toute la région et prend une inquiétante ampleur.

