L’opération distribution déjà entamée

Les détenteurs de comptes CCP d’El-Esnam, une commune sise à 13 Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, sont de plus en plus nombreux à se précipiter vers le bureau de poste, pour récupérer leur carte de retrait interbancaire (CIB).

Ainsi, la bonne nouvelle est tombée le mois de décembre dernier lorsque Algérie Poste a lancé cette nouvelle carte sous le nom de Edahabia. Cette carte de paiement électronique permettra à son détenteur de régler via internet (en ligne) des factures téléphoniques, d’électricité et d’eau, ou effectuer des achats sur des sites de supermarchés algériens possédant les Terminaux de Paiement Electronique (TPE). Selon les services d’Algérie Poste de la susmentionnée commune, plus d’une centaine de cartes magnétiques ont été délivrées depuis le lancement de cette nouvelle carte. D’après la même source, le paiement du carburant avec ladite carte sera opérationnel prochainement. Et d’ajouter, une fois la commande de la carte effectuée sur le net, le détenteur du compte recevra un mail et un message sur son téléphone portable, l’informant du cheminement de sa carte vers la poste. Un cheminement qui dure deux semaines en moyenne. Cependant, les demandeurs de cette nouvelle carte (CIB) sont priés de s’assurer des renseignements portés sur le compte particulier, lesquels doivent être identiques à ceux transcrits sur le formulaire de demande disponible sur le site dédié à cette opération, faute de quoi, la demande sera différée. Par ailleurs, un site internet a été mis à la disposition des clients afin de procéder à la demande de cette carte via internet. Pour rappel, Algérie Poste a, également, lancé son application officielle, dénommée «Algérie Poste», au début du mois en cours pour les smartphones dont le système est Android, Téléchargeable gratuitement, cette application facilitera l’accès aux différents services d’Algérie Poste.

Aziz Cheboub