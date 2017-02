Déficit sanitaire !

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Le secteur de la santé dans la commune d'El Adjiba, dont le chef-lieu est à 35 kms à l'Est de Bouira, accuse un certain nombre de déficits en personnel médical, en matériel et en structures sanitaires. En tout, ce ne sont que quatre salles de soins qui existent sur le territoire de cette municipalité pour une population d'un peu plus de 20 000 habitants. Ce qui nous donnera, avec un petit calcul de division, un taux moyen d'une salle de soins pour... 5000 habitants. Ce qui est bien évidemment très insuffisant et loin de répondre à la demande des citoyens en matière de soins. Et encore, faut-il évoquer les insuffisances en tous genres qui touchent de plein fouet les quatre salles de soins qui sont sous-équipées et exiguës, à l'image de la salle de soins "Guessam Hamouche", située au chef-lieu communal d'El Adjiba, où les actes médicaux qui y sont prodigués se résument en consultations de médecine générale et aux premiers soins d'infirmerie. En plus, cette structure sanitaire est exiguë et ne permet pas de contenir l'afflux quotidien de patients, d'autant plus que le chef-lieu d'El Adjiba compte environ 6000 habitants. Il y a lieu aussi de noter l'absence d'un point d'urgences et d'une ambulance au niveau de cette salle de soins, comme il est le cas d'ailleurs pour les trois (3) autres salles de soins sises respectivement aux villages de Semmache, Agouilal et Crête rouge. Les cas urgents qui surviennent dans cette localité sont acheminés vers les urgences de la polyclinique de Bechloul ou vers celle de M'Chedallah, ce qui contraint, à chaque fois, les pauvres citoyens à payer rubis sur ongle la location d'une voiture pour acheminer les malades qui ont besoin de soins urgents. Avec le trajet et le caractère inapproprié du véhicule de transport, car il ne s'agit pas dans ce cas-là d'une ambulance adaptée aux transferts urgents, les choses se compliquent davantage pour les habitants de la commune d'El Adjiba surtout pour ceux résidant dans les villages enclavés.

Y. Samir