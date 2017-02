Plusieurs axes routiers endommagés

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

L’absence réseaux de drainage des eaux pluviales dignes de ce nom en plein centre-ville d’El-Esnam, une commune située à 13Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, et dans certaines localités de la municipalité a causé d’importants dégâts au réseau routier. L’exemple le plus édifiant reste le chemin communal reliant le chef-lieu à Tizi, au nord du centre-ville, où le tronçon est complètement abimé. Les usagers ont, de ce fait, toujours la peur au ventre lorsqu’ils l’empruntent, et ce, malgré sa récente restauration. Une opération de réfection que les habitants qualifient de «rafistolage». Aussi, les abords de l’axe routier de la RN5, traversant ladite commune, sont truffés d’énormes nids-de-poule qui se sont formés juste après les intempéries. Pis encore, la chaussée s’est transformée, par la force des eaux, en véritables étangs. L’obstruction des ouvrages et des caniveaux par les riverains, sans que des mises en demeure leurs soient adressées par le autorités locales, est la principale cause de cette dégradation. Par ailleurs, le curage des avaloirs fait atrocement défaut au centre-ville et ne cesse de susciter colère et indignation parmi les habitants devant l’inaction des services de l’APC, quant à ce problème qui complique le quotidien des citoyens. «Dépenser des sommes faramineuses pour goudronner les routes est vain, s’il n’y a pas de drainage d’eaux pluviales et de rigueur de la loi. Une intervention des pouvoirs publics est plus qu’impérative», dira à ce sujet Walid, un usager de la route. Ce dernier dit faire face à des difficultés à chaque fois qu’il prend son véhicule pour se rendre au centre-ville. Il convient de préciser qu’au niveau de la cité «1er novembre», le problème de l’aménagement des voies d’accès n’est pas encore pris en charge. Pourtant, les habitants de ce quartier ont depuis des mois réclamé le bitumage des routes lesquelles se trouvent dans un état des plus lamentables. Par conséquent, la circulation des véhicules est y pénible. L’on citera, également, d’autres chemins vicinaux à l’image de celui menant à Guemgouma, abimé en raison de l’absence des ouvrages drainage des eaux pluviales. C’est, donc, tout un programme d’aménagement de ces chemins qui devrait être mis en branle par la municipalité pour venir à bout de cette préoccupation majeure de la population, notamment en saison hivernale.

Aziz C.