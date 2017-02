Des sportifs dénoncent la DJS

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Le hapkido est une discipline classée dans la catégorie des arts martiaux peu développée en Algérie et inexistante, jusque-là, au niveau de la wilaya de Bouira. C'est une discipline introduite dans la région par M. Roubeche Abdelkader, expert international des arts martiaux et 7ème Dan dans cette discipline. Cet expert a lancé la discipline dans la commune d'Aghbalou depuis le début de l'année 2016, en mettant sur pied plusieurs sections dans différentes catégories, dont le nombre global des athlètes est de 40 sportifs. Les séances d'entraînements ont été provisoirement abritées par la salle spécialisée de Vouaklane, quartier périphérique du chef-lieu de commune. Malheureusement, les entraînements sont interrompus depuis 3 mois, selon l’entraîneur rencontré cette semaine sur les lieux, et ce, faute d'une autorisation d'utiliser cette salle relevant de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS). Une autorisation qui bute sur des procédures administratives. Selon notre interlocuteur, l'argument avancé pour ce refus par la DJS est l'absence d'une ligue de wilaya agréée dans cette discipline, cela malgré la création d'une association agréée le 2 février 2016 dénommée Aigle. À cela s'ajoutent quelques manques au niveau de la dite salle, tels que celui de l'indispensable chauffage pour les douches, d'où l'appel des nombreux athlètes qui se sont inscrits dans cette rare discipline à l'intention des autorités compétentes pour accélérer la délivrance de cette autorisation et compléter les équipements manquants. Notons par ailleurs que la maison de jeunes mitoyenne mise en service le 17 décembre 2016 enregistre aussi quelques manques tels que l'encadrement pédagogique. Mais l'aberration reste celle de la non mise en marche de la chaufferie existante au même titre que l'installation du chauffage central et ce en raison du manque d'une équipe spécialisée. Cette infrastructure flambant neuf est un véritable bijou sur le plan architecture. Elle est réalisée en R+1 et fréquentée par 50 jeunes adhérents. Les jeunes viennent y suivre notamment les matchs importants de football grâce à des retransmissions sur écran géant. La maison de jeunes de Vouaklane dispose aussi d’une section de musique et d’une autre section dédiée aux différents loisirs.

Oulaid Soualah