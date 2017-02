La route d’Oued- Rekham dégradée

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Les villageois d’Oued-Rekham, une localité située au Nord-ouest du chef-lieu d’Aïn-Turk, se plaignent de l’état de dégradation de l’unique voie d’accès menant à leur localité.

Sur le tronçon en question, des trous de différentes profondeurs compliquent la circulation des poids-lourds et des véhicules légers, lesquels endurent la situation depuis maintenant plusieurs mois. «Pour pouvoir emprunter cette route, il faut rouler à une vitesse très réduite et faire même du slalom et des manœuvres pour éviter les nids-de-poule et autres crevasses qui jonchent la route», nous dira un citoyen véhiculé. Signalons que la population a fermé la route à deux reprises pour protester contre cet état de fait. La dernière protestation en date remonte à dimanche dernier. Il y a dix jours de cela, les villageois ont fermé la route pour réclamer la prise en charge de ce tronçon très abîmé. Des réclamations avaient été déjà adressées aux autorités compétentes mais elles sont restées sans réponse. Les habitants que nous avons rencontrés sur les lieux ont déclaré qu’ils ont soulevé ce problème à maintes reprises. Ils signalent aussi le refus des transporteurs des voyageurs ou de marchandises de se déplacer jusqu’au village. L’état de la route fait peur aux propriétaires de voitures ou de camions lesquels refusent de se rendre dans le village de crainte d’endommager leurs véhicules. Les habitants se déplacent à pied depuis la RN5 à Zéboudja pour ensuite se rendre au village. Les plus chanceux sont ceux qui résident à quelques encablures de la route nationale car ne parcourant que quelques dizaines de mètres pour rallier leurs domiciles. Mais la situation est encore plus compliquée pour ceux qui résident à deux ou trois kilomètres de l’entrée nord-ouest du village d’Oued-Rekham. Les habitants dont les maisons jouxtent l’autoroute du côté sud se déplacent de Bouira ville via Ain-Turk pour arriver enfin à la localité. Les villageois d’Oued-Rekham endurent un calvaire dans leurs déplacements quotidiens. Il est utile de souligner que cette agglomération compte près de trois cents foyers répartis pour la plupart en regroupements éparses pour certains. La localité est raccordée au gaz naturel, à l’AEP, à l’assainissement et à l’électricité. Néanmoins, les habitants signalent la défaillance de l’éclairage public car des lampadaires ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois. Les habitants sollicitent les autorités compétentes pour qu’elles prennent en charge la route et la réhabilitent, opérations qui leur permettraient d’effectuer des déplacements sans difficulté.

A. B.