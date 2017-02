Lancement des inter-CEM

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les tours inte-écoles du cycle moyen ont débuté mardi denier 7 février 2017 à travers la wilaya de Bouira. À Aomar, les épreuves ont opposé le CEM Djouhri Ali et frères d’Aomar gare au CEM de Krarib et le CEM Djouhri Ali dit Allaoua d’Aomar gare au CEM Boudissa Arezki de Kallous. Les résultats de ces compétitions culturelles étaient très rapprochés. Il n’y avait pas beaucoup d’écarts dans les résultats dans toutes les matières scientifiques et littéraires. Les établissements émérites en phase communale se qualifieront à la phase de daïra d’où émergera le représentant à la phase de wilaya où aura lieu la finale qui se jouera, comme de coutume, le 16 avril prochain, Journée du savoir. Signalons que les questions étaient préparées par les professeurs des dits établissements en compétition. Les élèves élites ayant pris part à cette compétition étaient contents de leurs réponses et ont eu le soutien de leurs camarades qui les ont applaudis et encouragés lors de la manifestation culturelle à fournir davantage d’efforts pour assurer la qualification au deuxième tour. Notons que des activités culturelles animées par des élèves ont ponctué chaque épreuve. Ces activités comportaient du chant et du théâtre. Ainsi des chansons patriotiques et une petite pièce théâtrale intitulée «le savoir est lumière, l’ignorance est obscurité» étaient au programme.

A. Bouzaidi.