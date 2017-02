La station de fourgons dans un piteux état

Par DDK | Il ya 40 minutes | 57 lecture(s)

L'arrêt des fourgons qui font la navette entre les localités d'Ivahlal, Ath Hamdoun et Tazmalt se trouve dans un état impraticable. En effet, cet arrêt qui se trouve dans la ville de Tazmalt est aménagé sur un terrain vague, inadapté et escarpé. Les transporteurs trouvent du mal à s'y stationner correctement à cause des aspérités qui jalonnent cet arrêt, car le terrain est plein de bosses et de trous. Les dernières pluies qu'a connues la région ont fini par détériorer davantage cet arrêt au grand dam des voyageurs et des transporteurs de cette ligne de Tazmalt-Ath Hamdoun-Ivahlal. Le sol est devenu boueux en conséquence, avec des flaques d'eau qui y stagnent à longueur de journées. Les usagers doivent, à chaque fois, faire attention où mettre les pieds, car c'est un véritable bourbier qui prédomine les lieux. En sus de cela, il est à déplorer l'absence d'abribus pour les usagers, lesquels en attendant qu'un fourgon arrive se voient contraints de s'abriter sous les arcades des commerces avoisinants. "À la tombée de la pluie, nous battons en retraite pour nous abriter sous les préaux des commerces qui jouxtent l'arrêt de fourgons. L'absence d'abribus au niveau de cet arrêt qui dessert les villages d'Ath Hamdoun et Ivahlal nous pénalise amplement. Les familles et les personnes âgées ne trouvent pas où s'abriter des aléas de la nature. Et c'est regrettable!" déplore un jeune usager des transports du village d'Ivahlal. En amont, c'est le même topo dans les deux villages précités, où les arrêts manquent terriblement en mobilier urbain (bancs, abribus, candélabres,...). Cette litanie de défections met dans tous leurs états et les transporteurs et les voyageurs, qui, d'autant plus, regrettent le fait que rien n'a été fait dans ces arrêts pour leur permettre de voyager dans de bonnes conditions.

Y Samir