Le chef de daïra et le DTP indexés

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, a effectué samedi dernier une visite inopinée au centre ville de Bouira où il a pu s’enquérir de l’ampleur d’un affaissement de terrain survenu au niveau d’un chantier où intervient un promoteur immobilier.

Cet affaissement de grande ampleur a déjà enseveli les fondations de la bâtisse en cours de construction. Plus grave encore, ce glissement de terrain représente une menace pour les habitations situées dans les alentours. Visiblement très en colère en constatant l’ampleur de la situation, M. Cherifi a sermonné le chef de daïra de Bouira et le DTP qui l’accompagnait en ordonnant à ce qu’ils fassent le nécessaire pour écarter tout risque aux conséquences imprévisibles. Pour rappel, un autre affaissement de terrain est enregistré au niveau d’un chantier implanté le long de la RN 5 tout près de la trémie de Haizer. Les riverains du chantier ont, à travers un écrit, adressé au wali tout récemment, mis sen garde, contre le danger qui plane sur les habitations situées à proximité. Il faut signaler que certains entrepreneurs ont été pris au dépourvu lors des dernières intempéries lesquelles ont provoqué beaucoup d’affaissements. Actuellement, de nombreux chantiers implantés au centre ville de Bouira demandent en urgence des travaux de confortement pour qu’aucune catastrophe ne se produise car il y a péril en la demeure. Toujours au cours de la visite inopinée, et un peu plus loin du chantier où s’est produit l’affaissement, sur la route menant à la nouvelle cité des 140 logements, le wali était dans tous ses états en constatant l’insalubrité régnant sur les lieux et la dégradation de l’environnement. En effet, le ravin séparant deux quartiers de la ville est transformé en véritable décharge à ciel ouvert où sont déversés des déchets de tous genres. Là encore, le wali qui était stupéfait de ce qu’il a constaté, était très en colère contre les responsables en charge de la gestion des affaires de la cité qu’il a exhorté de se mettre au travail afin de prendre en charge les problèmes d’insalubrité au centre-ville. Il est utile de rappeler que depuis son installation à la tête de la wilaya, Mouloud Cherifi, a entrepris une vaste opération de nettoiement à travers les 45 communes de Bouira. L’opération qui se tient chaque samedi depuis maintenant plus de trois mois est inscrite dans la durée et appelée à se renouveler d’après les propos même du wali. De l’avis de tous, depuis le lancement de l’opération, l’image de beaucoup de chefs-lieux particulièrement celui de la wilaya a complètement changé.

D. M.