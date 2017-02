Déficits en aménagement urbain à Dallas

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

L'aménagement urbain dans la commune d'Ath Mansour, dans la daïra de M’Chedallah, enregistre certaines insuffisances. Le besoin en ce volet se fait ressentir surtout avec les intempéries qui "défigurent" les rues et les venelles non encore aménagées. Ainsi, plusieurs quartiers du chef-lieu se débattent dans ces carences, à l'exemple du quartier périphérique appelé communément "Dallas". Bien qu’il ait bénéficié de quelques réalisations entreprises ces quelques dernières années, ce quartier, situé à 1 km du chef-lieu communal, enregistre un déficit en matière d'aménagement urbain. En effet, même si "Dallas" a bénéficié d'un grand projet d'électrification, dont les travaux sont aux dernières retouches, il n'en demeure pas moins que les voies d'accès qui mènent vers ce centre urbain se trouvent encore sans bitume. Les dernières pluies qui se sont abattues ont transformé les venelles en bourbier inextricable, au grand désespoir des habitants qui éprouvent beaucoup de peine à se déplacer. Dans le même sillage, il est à déplorer l'absence de trottoirs et l'insuffisance de l'éclairage public dans certain endroits. Ce quartier, qui était une vaste oliveraie il y a seulement une dizaine d'années, a connu ces dernières années une expansion urbaine exceptionnelle, boostée par l'aide à l'habitat rural qui connaît un succès fulgurant dans la commune d'Ath Mansour, étant donné qu'elle est à vocation agropastorale. Ainsi donc, beaucoup de choses restent à faire dans le quartier "Dallas", où si les choses venaient à s'améliorer, ne manquerait pas, à l'avenir, de devenir un centre urbain important dans cette commune rurale d'Ath Mansour.

