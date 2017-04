Prochainement le service en H24

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 163 lecture(s)

Il est prévu l’ouverture de la polyclinique de Saharidj et la mise en service en H24 des polycliniques Ould Ali Mohand Ouamar d’Oued Dhous et Salah Abdelaaziz de Sour El Ghozlane.

C’est du moins ce qu’a déclaré le directeur de la santé publique de Bouira (DSP) la semaine dernière, au cours de sa présentation d’un exposé sur l’état du secteur de la santé dans la wilaya, à l’occasion d’une rencontre ayant regroupé le wali et la société civile. Il est à signaler que la mise en service de la polyclinique de Saharidj a connu des blocages, notamment en raison d’oppositions de riverains au passage d’une ligne électrique souterraine devant alimenter la structure. Lors de sa dernière visite dans la commune, le wali Cherifi avait ordonné sa mise en service dans les meilleurs délais. Il s’était, également, engagé à la renforcer en moyens matériels de manière graduelle. Les habitants, qui ont longtemps réclamé la mise en service de cette structure, dont les travaux ont été lancés en 2013, devaient enfin être soulagés, eux qui disent souffrir le martyre, surtout en matière de prise en charge médicale des cas urgents. Sauf qu’avant-hier jeudi, lorsque les autorités devaient procéder à l’inauguration de la structure, des citoyens de la localité s’y sont opposés, après avoir constaté que c’étaient les anciens équipements médicaux de l'ancien siège de la garde communale, servant depuis deux ans de centre santé, qui y ont été installés.

Des citoyens de Saharidj réclament du matériel médical neuf

Constatant la présence de la directrice de l'EPSP et des représentants de la DSP, ces protestataires ont interpellé ces responsables pour leur demander de reprendre ce matériel jugé ‘’vétuste’’, en exigeant des équipements neufs. Au cours de l’après-midi, un collectif de jeunes a pris la parole pour expliquer aux citoyens, lors d’un meeting improvisé sur la place publique, le pourquoi de cette démarche. Lors de ce rassemblement, les citoyens ont convenu à l’unanimité que cette polyclinique ne serait ouverte qu’une fois équipée d’un matériel médical neuf. À Oued Dhous, la structure sanitaire de localité avait, quant à elle, abrité pendant plusieurs mois le pavillon des urgences, avant de retrouver sa vocation initiale, dès la réouverture des urgences de l’EPH Mohamed Boudiaf. La structure qui passera en h24 est bien équipée et dispose de tous les moyens nécessaires, pour prétendre assurer des points de garde la nuit. L’autre nouveauté, annoncée par le DSP pour cette année 2017, concerné l’ouverture des urgences médico-chirurgicales à Aïn Bessem et Sour El Ghozlane. Par ailleurs le directeur de la santé a communiqué quelques chiffres concernant les activités de son secteur durant le premier trimestre de l’année en cours. Ainsi et sur le plan de la prise en charge médicale, le DSP a fait savoir que les différents services de la santé, à travers la wilaya, ont eu à accomplir pas moins de 846.165 activités. Il s’agit selon ce responsable de 312.985 consultations médicales, de 68.579 consultations en soins dentaires et de 272.557 consultations en soins infirmiers. Les services de radiologie et du laboratoire ont enregistré, quant à eux, pas moins de 192.044 consultations, a noté le DSP. Selon ce dernier, en 2016, ses services ont fait état de 201 consultations médicales à domicile. Au cours de la même année, 1738 patients ont subi des traitements à domicile. Toujours en 2016, les équipes médicales mobiles ont eu à prendre en charge pas moins de 4499 patients. Le DSP a aussi noté que ses services, en collaboration avec ceux de la DAS, ont eu à traiter, au cours du mois de mars de cette année, 314 cas à travers 11 daïra de la wilaya. Sur un autre chapitre, le directeur de la santé a dévoilé quelques indicateurs du secteur de la santé dans la wilaya. Ainsi et selon lui, ce dernier assure 1.35 lit pour 1000 habitants, une polyclinique pour 23.719 habitants et une salle de soins 5640 habitants. Sur le plan des effectifs, le secteur compte un médecin généraliste pour 1557 habitants, un médecin spécialiste pour 1705, un dentiste pour 3649, un paramédical pour 365 et enfin un pharmacien pour 4289 habitants.

Djamel M.