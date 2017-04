Ouverture imminente d'un marché hebdomadaire de gros

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le marché hebdomadaire de détail de M'Chedallah, chef-lieu de daïra et de commune situé à 50 kms à l'est de Bouira, est l'un des plus connus et fréquentés dans la région Est de la wilaya. Il se tient tous les mardis à l'ex-base de vie chinoise, à proximité de l'oued Sahel. Traversé par la RN15, ce marché est bien placé pour être rejoint sans anicroches et par les marchands ambulants, qui y officient chaque mardi, et par les centaines de clients qui y viennent de toutes parts. Ce souk connaît durant sa tenue un fourmillement incessant, dénotant de son importance à l'échelle de la wilaya de Bouira. Presque tout ce dont ont besoin les ménages s'y vend. Il y existe plusieurs compartiments, où des étals sont tenus par des vendeurs ambulants qui exercent aussi dans d''autres marchés hebdomadaires de la région, à l'instar de celui de la ville de Tazmalt (w. de Bejaia). À M'Chedallah, on y vend à travers les étals les fruits et légumes, la viande rouge et blanche, l'électroménager, les habits et chaussures (neufs et d'occasion) les téléphones portables, les accessoires, le bétail,...Cependant, il y subsiste encore certaines carences ayant trait à l'aménagement de ce marché d'envergure. En effet, il y a un manque flagrant en commodités de base qui laissent les centaines de clients dans l'expectative comme les toilettes publiques, les points d'eau, le bétonnage du sol et des accès. Ajoutons à cela qu’il n'y a aucun parking digne de ce nom pour le stationnement. Les voitures et autres véhicules sont garés anarchiquement de part et d'autres de la RN30 et autour du marché donnant un aspect chaotique aux lieux. Cet état de fait provoque aussi des bouchons interminables sur le RN 15 allant du carrefour d’Oughazi jusqu’à Maillot gare. Par ailleurs, l'on apprend dans le sillage qu'un marché hebdomadaire de gros sera ouvert à partir du 24 avril prochain, à la même ex-base chinoise où se tient, chaque mardi, le marché de détail. Effectivement, après les demandes pressantes des marchands de gros, venus essentiellement des wilayas de Sétif, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tizi Ouzou et autres, il a été convenu en concertation avec l'APC de M'Chedallah de l'ouverture de ce marché de gros, qui se tiendra désormais chaque lundi, et ce afin de booster l'activité commerciale et économique dans la région de M'Chedallah. Il utile de signaler qu’un marché similaire a été ouvert il y a de cela quelques mois dans la localité voisine de Bechloul.

Y Samir.