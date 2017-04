Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Les foyers d'épidémie de fièvre aphteuse, signalés dans certaines wilayas du pays, à l'instar de Relizane et Tiaret, a mis dans tous leurs états les services agricoles de la wilaya de Bouira qui se déploient pour parer à toute éventualité en renforçant le dispositif de contrôle et d'alerte au niveau des marchés à bestiaux notamment. Pour ce faire, des campagnes de vaccination des cheptels ovins et bovins ont été enclenchées depuis quelques jours déjà, et ce dans plusieurs localités de la wilaya afin de faire face à cette redoutable zoonose animale qui provoque des ravages et des pertes incommensurables parmi les cheptels. Ainsi, la commune de Chorfa, située à 50 kms à l'est de Bouira, est au cœur d'une campagne de vaccination des cheptels contre, à la fois, la fièvre aphteuse, la clavelée et la rage bovine. En effet, cette opération d'envergure a débuté le 9 avril dernier pour s’étaler jusqu'au 30 du même mois. Selon le calendrier tracé à cet effet, toutes les localités relevant de la municipalité sont touchées par cette campagne, et ce dans l'optique de protéger le bétail de ces affections animales très contagieuses et surtout morbides à plus d'un titre. Ainsi donc, le coup d'envoi de cette opération a été donné au village de Tiksiridène, au nord de la commune de Chorfa où des dizaines de bovins et d'ovins ont reçu les vaccins afférents. La campagne se poursuivra dans les villages de Chorfa-centre, Choukrane, l'ancien village de Chorfa (Taddart) et Toughza. D'après un vétérinaire privé, "ces vaccinations sont certes salvatrices pour les bêtes et les éleveurs, mais ces derniers devraient être attentifs au moindre signe d'apparition des maladies pour alerter, dans un premier temps les services agricoles afin d'isoler les cas suspects pour tuer dans l’œuf la propagation de l'épidémie. Des mesures d'hygiène sont aussi souhaitables comme la désinfection et le nettoyage régulier des étables!" indique succinctement notre interlocuteur. La commune de Chorfa est connue pour sa vocation agropastorale, où l'élevage des ruminants (ovins et bovins surtout) est très pratiqué.

Y. S.