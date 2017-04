Le FFS rend hommage à un ancien militant

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 146 lecture(s)

Une forte délégation du FFS, composée de membres du bureau de coordination de la wilaya de Bouira et de deux des candidats aux législatives, s'est déplacée vendredi dernier au village Ath Hamad, dans la commune de Saharidj, pour rendre hommage à l'un des plus anciens militants du FFS, feu Idder Abderrahmane en l’occurrence. Ce dernier était le membre-fondateur de l'association du village laquelle a vu le jour après octobre 1988 et l’avènement du multipartisme. Aussitôt arrivée sur les lieux, la délégation du parti, accompagnée d’une importante foule de villageois, s’est recueillie sur la tombe du défunt. Sur place, le tête de liste du FFS aux législatives, M. Bahloul Djamal, est revenu brièvement sur le parcours du FFS et ‘’son long combat pour la démocratie’’. L'orateur focalisa son discours sur la réhabilitation des anciens militants du FFS des années 1960 ‘’auxquels doit être reconnu le statut de maquisards’’, plaide-t-il. M. Chachoua Hamid, troisième sur la même liste, axa son intervention sur la moralisation du parti et la reprise du flambeau par la génération montante. Une génération qui, selon lui, doit focaliser son militantisme sur le développement. Au niveau de la demeure du défunt, plusieurs villageois apportèrent leurs témoignages à propos de cet homme ‘’qui a sacrifié sa jeunesse au service du arch Amchedal’’. Ravi aux siens en 2015 à l'âge de 70 ans, l’on apprendra que le défunt a émigré en France dans les années 60, avant de revenir au village en 1980 et se consacrer au service du FFS qu'il a rejoint au cours de la même année. Il a été également membre du comité de son village. «Son parcours de militant associatif et politique et ses principes feront de lui l'un des hommes des plus populaires de la région», dira un habitant de la localité. Et d’enchaîner : «Le défunt est issu de l'une des plus anciennes mais aussi des plus importantes familles d'Ath Hamad. Présent dans toutes les activités à caractère social, il se taillera une place de choix dans la région et finira par être sollicité de partout grâce à sa disponibilité et ses qualités humaines. Il n'hésitera jamais à venir en aide aux nécessiteux en puisant dans ses propres richesses, mais aussi en combattant l'injustice. Durant la décennie noire, il sera parmi les tout premiers à prendre les armes pour lutter contre les hordes terroristes qui écumaient cette région de haute montagne». À noter enfin que cet ancien militant du FFS a fait de sa maison, en bordure de la RN30, un véritable refuge pour les routiers allant vers Tizi-Ouzou via le col de Tizi N'kouilal. La rencontre a été clôturée par une collation offerte par les enfants de ce villageois à sa mémoire.

Oulaid Soualah